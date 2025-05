Szlovákiát újabb per fenyegeti az élőhelyek pusztulása miatt, ennek ellenére tovább fokozódhat az erdőirtás

A környezetvédelmi minisztérium ugyanakkor érdemben nem reagált a felszólításra. A kormány viszont a mai kihelyezett ülésén elfogadta a Nagy-Fátra Nemzeti Park 2025–2054 közötti időszakra vonatkozó gondozási programját, amely a minisztérium szerint jelentős mértékben hozzájárulhat az Európai Unió Bírósága által a siketfajd védelmével kapcsolatban 2022 júniusában megfogalmazott kifogások orvoslásához.

A dokumentumban az szerepel, hogy a faj szlovákiai magpopulációja részben a Nagy-Fátrában él, a most elfogadott programnak köszönhetően pedig a nemzeti park területén a beavatkozásmentes övezetek kijelölésével a potenciális élőhelyek kiterjedése 2735 hektárról 3402 hektárra fog nőni.

A természetes erdők Magyarországon is újra veszélybe kerültek

Tuzson Bence igazságügyi miniszter éppen április 22-én, a Föld napján nyújtotta be azt a 258 paragrafusból álló, ún. salátatörvény-javaslatot, amely a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) és a WWF Magyarország szerint több ponton is gyengítené a környezetvédelmet és bővítené a tarvágás lehetőségeit a természetes erdőkben. Emellett megszüntetnék például a természetvédelmi hatóság jogkörét annak eldöntésében, hogy mely tevékenység károsítja a védett területeket.

A három zöld szervezet a miniszterelnöknek és az érintett minisztereknek küldött közös levélben tiltakozott a törvénymódosítások ellen.

A természetvédők úgy vélik, a javaslat célja, hogy törvénybe foglalják az óriási felháborodást kiváltó, 2022-es „tűzifarendelet” rendelkezéseit, amely az energiaválságra hivatkozva lehetővé tette volna őshonos, védett erdők tarvágását is.

A széles körű tiltakozás hatására az agrárminiszter végül korlátozta a rendelet végrehajtását az állami tulajdonú erdőkben.

- figyelmeztetnek a természetvédők.

A tűzifarendeletet egyébként az Alkotmánybíróság is alaptörvény-ellenesnek minősítette. A döntést azzal indokolta, hogy bár veszélyhelyzeti rendeletről van szó, a kivételes helyzet sem indokolja az erdeink védelmét biztosító jogszabályok gyengítését.

Gálhidy László, a WWF Magyarország Erdő programjának vezetője arra figyelmeztetett, hogy ma már alig vannak Magyarországon háborítatlan, természetes erdők.

Ennek ellenére még a védett és Natura 2000 területeken lévő, magas természetességű tölgyeseink és bükköseink többségében is vágásos erdőgazdálkodás folyik – még az olyan kiemelten fontos állami tulajdonú erdőkben is, mint a Budai-hegység vagy a Börzsöny, amelyek természetvédelmi és turisztikai szempontból is különösen értékesek