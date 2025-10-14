Szlovákiában csak a vasútvonalak 11%-án van vonatmegállító rendszer

Az ún. ETCS-rendszerről (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer), a vonatok mozgását felügyelő modern európai rendszerről van szó. Ezt csak a Pozsony–Zsolna és a Zsolna–Csaca (Čadca) vonalon szerelték fel – hívta fel a figyelmet a Szádalmásnál (Jablonov nad Turňou) történt vasúti szerencsétlenség kapcsán Andrej Lasz, az Ipari és Közlekedési Szövetség (APZD) főtitkára.

„Ez azt jelenti, hogy ha emberi mulasztás történik, például a mozdonyvezető áthalad a piros jelzésen, már semmi sem tudja megakadályozni az ütközést. Erre képes az ETCS-rendszer, de az ország lemaradt a digitalizálásban, az automatizálásban, hiányzik az ehhez szükséges átlátható finanszírozás, a világosan kijelölt tervek, és ezek teljesítésének elmaradásakor a szankcionálás”

– mondta Lasz.

Az APZD és a Szlovákiai Vasúti Szállítók Társulása infrastrukturális fejlesztési törvénytervezetet dolgozott ki a lemaradás behozására. Lasz szerint a törvény lefektetné a kiszámítható, átlátható és célzott finanszírozást országos, regionális és helyi szinten, a fejlesztésért felelősök megnevezésével és a késedelemért járó szankcionálással.