62 áldozata lehet Szlovákiában a nyári hőhullámoknak

A londoni Imperial College, valamint a London School of Hygiene & Tropical Medicine intézmények által megvalósított kutatás összesen 854 európai városban vizsgálta a klímaváltozás és a hőség okozta halálesetek összefüggéseit. A kutatók szerint a 24 400 haláleset 68 százaléka azért következett be, mert a nyári hónapokban csaknem 3,6 fokot emelkedett a hőmérséklet a városokban.

A legtöbb, a klímaváltozásnak betudott halálozás Olaszországban történt – 4597. Spanyolországban 2841, Németországban 1477, Franciaországban pedig 1444 esetet hoztak összefüggésbe a megnövekedett hőmérséklettel. Szlovákiában 0,65 fokkal volt melegebb az átlagosnál nyolc vizsgált városban (19 fokos átlaghőmérséklettel), míg Magyarországon 19 városban 0,89 fokos eltérést mutattak ki, itt a nyári hónapokban átlagosan 22,3 fokot mértek.

Az eltérések okozta vélt halálozások számát tekintve mindkét ország a lista végén van: míg Magyarországon 362-vel nőtt a hőhullámok áldozatainak száma a hőmérséklet-ingadozás következtében, Szlovákiában 62-vel több halált regisztráltak a megnövekedett hőség miatt. Az áldozatok többsége idős - a halálesetek 85 százaléka a 65 év feletti állampolgárokhoz kapcsolható.

A fővárosokra nevesítve is kitér a felmérés. Budapesten a szokásosnál 142-vel több halálesetet regisztráltak a hőhullámok idején, Pozsonyban tizennyolccal többen haltak meg a szokásosnál a statisztikák szerint – mutatnak rá a tudósok.