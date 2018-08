Szlovákiába is elérnek az Elios-ügy szálai

Szlovákiában is üzletelnek az Elioshoz közeli cégek.

Az ügyről a Slovak Spectator írt és a HVG közölt róla összefoglalót.

A portál szerint négy vállalat is van Szlovákiában, amely a vezetőin vagy a pénzügyein keresztül Tiborcz István egykori cégéhez kötődik, közülük néhány pedig hasonló módon nyert el közvilágítási pályázatokat, mint amilyeneket Magyarországon vizsgál az EU csalás elleni hivatala.

A nagy szlovák üzlet akkor indulhatott el, amikor 2015-ben meghirdette a szlovák kormány a települések közvilágítását modernizáló programot. Ekkor alakult meg az Elios Slovakia nevű cég, a kisebbségi tulajdonosai között egy olyan, Magyarországon bejegyzett vállalkozással, amely sok olyan tenderen indult el, amelyen az Elios nyert, csak épp drágább ajánlatot adott. De létrehozták a Grep Slovakia nevű céget is Komárom szlovák oldalán – ennek a tulajdonosa a magyar Grep, amely néha az Elios riválisa, néha partnere volt.

A portál szerint a módszer hasonló volt, mint ami miatt a magyar ügyben nyomoz az OLAF: a pályázat kiírása után, a módosításkor írták át úgy a technikai követelményeket, hogy azoknak csak a végső győztes, vagy a nála drágábban pályázó cégek feleltek meg.

A négy cég, amelyet a portál gyanúsnak nevezett, most is működik. Az érintett városok polgármesterei szerint nincs szó csalásról, volt, aki azt is tagadta, hogy tudott volna a cégek hátteréről. De volt olyan városvezető is, aki annyit mondott: „Mi nem gyanús manapság? Nem érdekelnek az ilyen dolgok, nekem csak világítás kellett”.