Szlovákia üdvözli a békemegállapodást Thaiföld és Kambodzsa között

A tárcavezető szerint Pozsony nagyra értékeli Thaiföld, Kambodzsa, valamint Malajzia és az Egyesült Államok vezetőinek erőfeszítéseit, amelyek a két ország közötti, évtizedek óta fennálló határvita békés rendezéséhez vezettek. „Ez a lépés jelentős hozzájárulás Délkelet-Ázsia stabilitásához és békéjéhez” – hangsúlyozta Blanár.

A miniszter hozzátette, hogy a Szlovákia meggyőződése szerint „ez a rendkívül fontos pillanat szilárd alapot teremt a jövőbeli párbeszédhez és együttműködéshez a thai és a kambodzsai nemzet között, és egyúttal megnyitja az utat a tartós és igazságos békerendezés felé, amely mindkét ország elvárásainak és érdekeinek megfelel”. Szlovákia továbbra is elkötelezett a békét, stabilitást és jólétet szolgáló nemzetközi kezdeményezések támogatása mellett – tette hozzá.

Amint arról korábban beszámoltunk, a békemegállapodást vasárnap írta alá a kambodzsai miniszterelnök, Hun Manet, valamint a thai kormányfő, Anutin Csánvirakul a malajziai fővárosban, Kuala Lumpurban. A dokumentum hivatalosan véget vet minden ellenséges cselekménynek a két ország között, és a jószomszédi, baráti kapcsolatok fejlesztésére szólít fel.

Az aláírási ceremónián jelen volt Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök is. Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodást köt Kambodzsával, valamint stratégiai nyersanyagokra vonatkozó egyezményt Thaifölddel.