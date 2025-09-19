Közélet
Szlovákia készen áll az elektronikus érettségi bevezetésére

TASR

Szlovákia készen áll az elektronikus érettségi bevezetésére a 2025/26-os tanévben. Az érettségizők jövő tavasszal eldönthetik, hogy elektronikus úton vizsgáznak-e vagy írásban szlovák, illetve magyar nyelvből. A diákok tájékoztatást kapnak az eredményről – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter.

„Az elektronikus érettségi azt jelenti, hogy a diákok nem papíron töltik ki a feladatlapokat, hanem számítógépen” – magyarázta Drucker. 

Ivana Pichaničová, az oktatás kiértékelési és monitorozó osztályának igazgatója hozzátette, a diákok október 21-e és november 11-e között jelentkezhetnek az e-érettségire. „November 11-ig kipróbálhatják a rendszert és eldönthetik, jelentkeznek-e” - mondta.

Drucker közölte, hogy most hajtják végre a legátfogóbb digitalizációt az iskolákban, összesen 225 millió euró értékű felszerelést kapnak az intézmények, a minisztérium pedig nyilvános pályázaton választotta ki a legkedvezőbb ajánlatott az eÉrettségi technológiára, melyet több mint 100 országban használnak. A rendszert a PISA-teszteknél is lehet használni. A tárca öt évre szóló, 7,5 millió eurós szerződést kötött, ez évi 100 ezer tesztelést tartalmaz. „Ez teljes mértékben megfelel a középiskoláink igényeinek, hiszen évente körülbelül 40 ezren érettségiznek” – tette hozzá Drucker. 

oktatásügy
oktatás
elektronikus érettségi
