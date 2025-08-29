Szlovákia ismét nyitva áll az orosz turisták előtt

A lap értesülései az orosz, oknyomozással foglalkozó Meduza információira támaszkodnak. A tiltás 2022. februárjában lépett érvénybe, a változásról pedig az orosz média azután tájékoztatott, hogy egy, a vízumok kiadásával foglalkozó helyi cég nyilvános információ címén beszámolt a változásról.

Az értesülést megszellőztető BLS International vállalattal Szlovákia 2023. decemberében kötött szerződést, a cég Moszkvában és Szentpétervárott foglalkozik a vízumkérvények intézésével. Olyan szolgáltatásról van szó, ami leveszi a terhet az orosz állampolgárok vállairól az ügyintézéssel kapcsolatban, ugyanis a vízumokat személyesen is lehet kérvényezni a moszkvai szlovák nagykövetségen.

A nem formális tiltás miatt hiába voltak adottak a törvényi keretek, Szlovákia nem adott ki turistavízumokat – viszont a BLS International weboldalán már szerepel egy rövid jelentés arról, hogy Szlovákia ismét elfogadja a turistáskodás céljából beadott kérelmeket.

A Pravda érdeklődésére a szlovákiai külügy egyik alkalmazottja is megerősítette, hogy változott az eljárásmód, a minisztérium azonban bővebb tájékoztatást egyelőre nem nyújtott a kérdésben és hivatalosan sem tájékoztatta a médiát arról, miért döntött az orosz turistavízumok kiadásának felújítása mellett. A változás állítólag a nyáron lépett a gyakorlatban is érvénybe, a BLS International ügyfélszolgálata pedig telefonon is információkat nyújtott a vonatkozó kérelmekről egy érdekődő újságírónak.

Az orosz állampolgárokra vonatkozó vízumkérelmek elbírálásának szigorításáról az Európai Unió államai döntöttek 2022-ben, igaz, nem alakult ki egységes álláspont a kérdésben. Szlovákia – a Heger-kormány idején – azonban besorolt azon államok közé, amelyek a legszigorúbb elveket érvényesítik az elbírálásnál és nem adnak ki turistavízumot a kérvényező orosz állampolgároknak. Az Oroszországgal határos tagállamok kivétel nélkül bevezették a tiltást, beleértve Lengyelországot, Finnországot, Észtországot, Litvániát és Lettországot is.