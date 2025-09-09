Szimbolikus büntetéssel úszta meg a Hlas Pellegrini kampánybakiját

Pellegrini kampányfinanszírozásának kérdése augusztusban került a figyelem középpontjába. A Hlas jelöltjeként kampányoló államfő elszámolásában a Központi Választási Bizottság talált hibát: a párt ugyanis furcsa módon könyvelte el a saját kiadásait. Első körben az derült ki, hogy a Hlas nem közölte: Pellegrini testvére adott kölcsönt a kampányra. Nem is kis összegről van szó, az Eva Pellegrini által irányított Element Business 300 ezer eurót folyósított a célra 2024. januárjában, ráadásul ez volt az egyetlen kölcsön, amit a Hlas kapott abban az időkeretben.

A Hlas állítja, hogy októberben visszafizette az összeget, és mindössze azért nem tüntette fel az elszámolásaiban a tételt, mert nem tudatosította az adminisztratív hibát. Az elnökjelöltek transzparens számláról kampányolnak, minden kiadást és bevételt kötelesek nyilvánosan elszámolni. Az adományok feltüntetésének határideje a beérkezés idejétől számítva harminc nap. Érdekesség, hogy a Hlas a botrány kirobbanásának kezdetén még tagadta, hogy hasonló módon jutott volna pénzhez, később pedig több eltérő magyarázattal is előálltak a pártnál a szponzorációs összeg hiányzó nyilvántartása kapcsán.

Az ötezer eurós, egyhangúlag megszavazott büntetés mindössze az adomány késői dokumentációjára vonatkozik. Az ügynek ugyanakkor van egy másik vonzata is, melyet a bizottság egyelőre nem vizsgált: Pellegrini kampányszámlájára még a pénz beérkezése előtt pártforrásokból utalták át az összeget, amivel sértették a kampány egyik alapszabályát: eszerint nem szabad közpénzből – azaz a pártok számára folyósított állami hozzájárulásokból sem – kampányolni.

A választási bizottság döntéséről Eduard Burda, a testület elnöke tájékoztatta a nyilvánosságot, elmondása szerint a Hlas saját maga is beadványt nyújtott be az ügy kapcsán. A másik panaszos, a Szlovákia mozgalom nem elégedett az ügy elbírálásával.

Igor Dušenka, aki a bizottságban képviselte a pártot (és szeptemberben parlamenti képviselővé vált az elhunyt Anna Záborská mandátumával) nevetségesnek nevezte a döntést. A képviselő szerint a büntetés nagysága nincs összhangban azzal az előnnyel, amit az elnökjelölt a támogatás miatt szerzett – a szponzoráció elmaradása esetén Pellegrinit talán nem is választották volna elnökké.