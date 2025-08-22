Szijjártó és Blanár az EB-nél, Orbán Trumpnál panaszkodik a kőolajvezetéket ért ukrán támadás miatt

Szlovákia és Magyarország külügyminiszterei közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy garantálja az orosz kőolajszállításokat. Ezzel a legújabb ukrán támadásra reagáltak. Szerintük a Bizottság erre januárban ígéretet tett.

„Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy az elmúlt napokban Ukrajna három támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezetéken, amely kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia energiabiztonságában”

– írja levelében a két külügyminiszter.

Szijjártó Péter és Juraj Blanár szerint a Barátság kőolajvezeték nélkül nem lehet biztosítani a két ország energiaellátását. Arra hivatkoznak, hogy az EU és tagállamai az elmúlt években több száz milliárd euró értékben nyújtottak támogatást Ukrajnának, ennek okán az ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték ellen elfogadhatatlanok.

„Ezért nyomatékosan felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul teljesítse a fent említett nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, és garantálja tagállamai energiaellátásának biztonságát”

– áll a levélben.

Orbán Viktor viszont egyenesen Donald Trumpnál panaszolta be Ukrajnát, vette észre a Telex a Magyar Nemzet hírét. Trump Orbán kinyomtatott levelére írta, hogy nem örül annak, hogy ezt hallja.

„Nagyon dühös vagyok miatta. Mondd meg ezt Szlovákiának is”

– írta rá Orbán levelére a szokásos fekete filctollával. Majd hozzátette, hogy Orbán a „nagy barátja”.