Szijjártó és Blanár az EB-nél, Orbán Trumpnál panaszkodik a kőolajvezetéket ért ukrán támadás miatt
A legújabb ukrán támadás legalább 5 napra kilőtte a Barátság kőolajvezetéket, ezért Szijjártó és Blanár közösen kéri az Európai Bizottságot, hogy garantálja a két ország kőolajellátását. Orbán Viktor viszont egyenesen Donald Trump amerikai elnöknél panaszkodik, aki üzent Szlovákiának is.
Szlovákia és Magyarország külügyminiszterei közös levélben kérik az Európai Bizottságot, hogy garantálja az orosz kőolajszállításokat. Ezzel a legújabb ukrán támadásra reagáltak. Szerintük a Bizottság erre januárban ígéretet tett.
„Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy az elmúlt napokban Ukrajna három támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezetéken, amely kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia energiabiztonságában”
– írja levelében a két külügyminiszter.
Szijjártó Péter és Juraj Blanár szerint a Barátság kőolajvezeték nélkül nem lehet biztosítani a két ország energiaellátását. Arra hivatkoznak, hogy az EU és tagállamai az elmúlt években több száz milliárd euró értékben nyújtottak támogatást Ukrajnának, ennek okán az ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték ellen elfogadhatatlanok.
„Ezért nyomatékosan felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul teljesítse a fent említett nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásait, és garantálja tagállamai energiaellátásának biztonságát”
– áll a levélben.
Orbán Viktor viszont egyenesen Donald Trumpnál panaszolta be Ukrajnát, vette észre a Telex a Magyar Nemzet hírét. Trump Orbán kinyomtatott levelére írta, hogy nem örül annak, hogy ezt hallja.
„Nagyon dühös vagyok miatta. Mondd meg ezt Szlovákiának is”
– írta rá Orbán levelére a szokásos fekete filctollával. Majd hozzátette, hogy Orbán a „nagy barátja”.
Két és fél év volt rá, de mégsem váltottuk ki az orosz kőolajat
Az utóbbi hetekben több szivattyúállomást is ukrán találat ért, de ezek eddig csak egy-két napos kiesést okoztak, a Slovnaft és a MOL saját tartalékaiból tudta biztosítani a feldolgozás folyamatosságát.
A kormány bírálói azt kifogásolják, hogy mindkét országnak több éve volt az orosz-ukrán háború kitörése óta arra, hogy diverzifikálja a kőolajszállításokat, de nem tettek meg mindent ennek érdekében. Jelenleg az egyedüli alternatíva a Horvátországon át vezető Adria kőolajvezeték, ennek a kapacitása azonban csak szűkösen elegendő arra, hogy ellássa a Mol százhalombattai és a Slovnaft pozsonyi kőolajfinomítóját.
Az Európai Unió a következő években teljesen el akar szakadni az orosz kőolajtól, mivel Oroszország ezt gyakran fegyverként használja: a szállítás leállításával bünteti az adott országot, ha nem neki tetszően cselekszik.
