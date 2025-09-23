Szerdán is folytatódik Černák feltételes szabadlábra helyezésének elbírálása

Kedden Monika Brodanská, a Nagyszombati Járási Ügyészség ügyésze felolvasta az elítélt börtönbeli magatartásáról írt jelentést. Amíg Illaván (Ilava) töltötte a büntetését, nem indítottak elleni fegyelmi vizsgálatot, javarészt könyvének megírásával foglalkozott. A börtön vezetése szerint igyekezett erőszak nélkül megoldani a konfliktusos helyzeteket, azonban manipulatív viselkedésével igyekezett minél jobb pozíciót kialakítani magának. Rendszeresen olvasta a napi sajtót.

Černák már kilenc éve Lipótváron van, viselkedése a jelentés szerint elfogadható, nem indult ellene fegyelmi vizsgálat. Szabadidejében legtöbbször tévét néz, de misére is jár. A börtönmunkák közül az ételkiadásban és az ágyneműk kiosztásában vett részt.

Černák a meghallgatáson elmondta, az életfogytiglani ítélet után nehéz időszakot élt át, nehezen alkalmazkodott. Megrovást kapott például azért, mert a nyilvántartásában nem szereplő postai bélyegeket találtak nála. Az utóbbi időszakban azonban két dicséretben is részesítették kisegítő munkák elvégzéséért és a sportpályán végzett munkájáért.

A bíróság figyelmen kívül hagyta azokat a névtelen bejelentéseket, amelyeket az ügyész szerint az elítélt viselkedésével kapcsolatban írtak, így ezeket nem olvasták fel a bíróságon. Egyik ügyvédje, Ján Gereg közölte, hogy ezek a névtelen bejelentések nem törvényes úton kerültek ki a börtönből, ezért nem lehet figyelembe venni őket.

Az ügyész rámutatott, hogy a Restart - Új Élet Polgári Társulás Černákén kívül semmilyen más szabadlábra helyezési kérelmet nem nyújtott még be. Diana Messingerová védőügyvéd elmondta, hogy a PT munkájában művelt emberek vesznek részt, vannak köztük klinikai szakpszichológusok, és olyan egykori elítélt is, aki sikeresen illeszkedett vissza a társadalomba. Részletesen ismertette a visszailleszkedési programjukat is.

Černák tavaly azt kérte a bíróságtól, úgy tekintsen a PT indítványára, mintha azt ő is benyújtotta volna személyesen, egyben ismét kijelentette, megbánta az általa elkövetett bűnöket. A besztercebányai alvilág volt főnökét több gyilkosságban való részvétel miatt ítélték el. Az életfogytig tartó szabadságvesztésüket töltők leghamarabb 25 év után kérhetik feltételes szabadlábra helyezésüket.