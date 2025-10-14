Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Közélet

Szerdán indulhat újra a vonatforgalom a szádalmási baleset után

szada
Németi Róbert felvétele

A sínpárt hamarosan szabaddá teszik a vonatok előtt

Tokár Géza
Tokár Géza

A Szlovák Államvasutak (ŽSR) közleménye szerint szerdán indíthatják újra a forgalmat a vonatbalesetet követően. A tervezetthez képest így egy nappal tovább tartanak a helyreállítási munklatok.

A hétfői, szádalmási (Jablonov nad Turňou) baleset vizsgálata kapcsán a hatóságok megállapították, hogy az egyik szerelvény nagyjából száz méterrel futott túl azon a szakaszon, ahol meg kellett volna állnia – közelebbről egyelőre nem meghatározott okból. A nyomozás tovább folytatódik.

Petra Lániková szóvivő szerint a helyszíni adatokból rekonstruálni lehet a történteket, így azt is, hogy pontosan hol történt a hiba. Az egyik szerelvény korábban őrizetbe vett vezetőjét időközben szabadon engedték. A baleset egyik áldozata továbbra is súlyos állapotban van és kórházi kezelésre szorul, a többi sérült nincs életveszélyben.

A várakozások szerint szerdán megnyitják a balesetben érintett sínpárt a forgalom előtt, ma, a következő órák folyamán pedig szabaddá teszik a kisiklott szerelvények által eltorlaszolt sínpárt. A rekonstrukciós munkálatok pontos ütemét nem ismertették, a tűzoltók is segítenek a mentésben.

Kapcsolódó cikkünk
Szádalmás-vonatbaleset
Régió
Frissítve

„Úgy repültek a körülöttem ülők, mint az üres papírpoharak” – utasok beszélnek a vonatbalesetről

Szádalmás
vonatbaleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?