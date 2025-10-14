Szerdán indulhat újra a vonatforgalom a szádalmási baleset után

A hétfői, szádalmási (Jablonov nad Turňou) baleset vizsgálata kapcsán a hatóságok megállapították, hogy az egyik szerelvény nagyjából száz méterrel futott túl azon a szakaszon, ahol meg kellett volna állnia – közelebbről egyelőre nem meghatározott okból. A nyomozás tovább folytatódik.

Petra Lániková szóvivő szerint a helyszíni adatokból rekonstruálni lehet a történteket, így azt is, hogy pontosan hol történt a hiba. Az egyik szerelvény korábban őrizetbe vett vezetőjét időközben szabadon engedték. A baleset egyik áldozata továbbra is súlyos állapotban van és kórházi kezelésre szorul, a többi sérült nincs életveszélyben.

A várakozások szerint szerdán megnyitják a balesetben érintett sínpárt a forgalom előtt, ma, a következő órák folyamán pedig szabaddá teszik a kisiklott szerelvények által eltorlaszolt sínpárt. A rekonstrukciós munkálatok pontos ütemét nem ismertették, a tűzoltók is segítenek a mentésben.