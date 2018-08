Szeptembertől kisebb lesz a bürokrácia a hivatalokban - azt ígérik

Pozsony | Szeptember 1-jén lép érvénybe a bürokráciaellenes törvény.

Az informatizációért felelős miniszterelnök-helyettes hivatala (ÚPVII) a www.stopbyrokracii.sk portálon tájékoztat a törvény hozadékairól. A lakosoknak az ügyintézéshez már nem kelleni magukkal vinniük a tulajdoni lapokat, a cégkivonatokat és a vállalkozói nyilvántartások kivonatait. A hivatalnokoknak ehhez hozzáférésük lesz az állami elektronikus nyilvántartásban – közölte a hivatal kommunikációs osztálya.

Richard Raši (Smer) miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a hivatal honlapján minden információ megtalálható a törvényről és a lakosság adminisztrációs terheinek csökkentéséről. A honlapot a közigazgatási alkalmazottak is használhatják. Azon megtalálható a teljes törvény, és panaszt is lehet tenni, ha a hivatalnok olyan igazolást kér valakitől, amelyet az új törvény szerint már nem kellene. A honlap segédanyagot és módszertani útmutatót is kínál a közigazgatási alkalmazottaknak.