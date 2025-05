Szégyen! Elég volt Ficóból! – üzente a tömeg Pozsonyból a Moszkva felé repülő miniszterelnöknek

Elsőként Ivan Korčok volt külügyminiszter és a PS elnökségi tagja szólalt fel. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a második világháború elején Szlovákia a kollaboráns rezsim vezetésével a történelem rossz oldalára állt.

"Ma újra fenyeget a veszély, hogy a jelenlegi kormány Fico vezetésével ismét a rossz oldalra sodor minket. Ezt határozottan vissza kell utasítanunk" – hangsúlyozta Korčok.

A tömeg „Szégyen! Szégyen!” skandálással reagált.

A tüntetés moderátora, Kristína Tormová színésznő örömét fejezte ki, hogy sikerült négy ellenzéki pártot - a PS mellett az SaS-t, a KDH-t és a Demokratákat - összehozni a közös tüntetésre, és együtt kiállni az ország leépítése ellen. Szerinte ezek nem azok az idők, amikor azt lehet mondani, hogy nem érdekel minket a politika.

A KDH alelnöke, Viliam Karas szerint az emberek azért jöttek el, mert tudják, hogy minden politikai hatalom a polgároktól ered, és Szlovákia nem a politikusoké, hanem az állampolgároké. Hozzátette: köszöni, hogy Ficón és társain kívül senkinek sem jutott eszébe ma Moszkvába utazni.

"El kell mondanunk: Szlovákia nem állhat az agresszor oldalán. Alkotmányunk az élet tiszteletére és a nemzetközi jogra épül” – folytatta Karas, aki hangsúlyozta:

egy szomszédos ország megtámadása a Szlovák Köztársaság szuverenitásának közvetlen támadása is.

Felszólalt Jaroslav Naď, a Demokraták párt elnöke is, aki Ficót egy oroszbarát nyomorultnak nevezte, aki azért ment Moszkvába, hogy leboruljon és csókot nyomjon egy tömeggyilkos gyűrűjére”. A tömeg kiabálással reagált: „Szégyen, szégyen, szégyen!”

Hlina: új pápánk már van, most már csak egy új kormányfő kell

Andrej Hlina, az SaS parlamenti képviselője azzal kezdte a beszédét: “habemus papam”, vagyis megvan az új pápa.

Azzal folytatta: jó hír, hogy ma a szabadságot, a fasizmus legyőzését, holnap pedig Európa napját ünnepeljük, a rossz hír viszont az, hogy mindez veszélyben van.

Szerinte semmi sem jellemzi jobban, hogy milyen rossz a helyzet Szlovákiában, mint a közpénzből épülő, “giccses kiskastélyok”.

Legyőztük a fasiszta csizmát. Legyőztük a kommunista csizmát is. Most egy primitív szandál tapos ránk – de ezt a csatát is meg kell nyernünk