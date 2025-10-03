Közélet

Szakértőket hallgatott meg a bíróság a Bonaparte-ügyben

ladislav basternak
TASR-felvétel
tasr
TASR

Két építkezési szakértőt hallgatott meg pénteken a Pozsony I Városi Bíróság a Bonaparte lakókomplexum árával kapcsolatban. Az ügynek három vádlottja van, köztük Ladislav Bašternák. A szakértők feladata volt megbecsülni, mennyibe került a falak és a tetőszerkezet megépítése. A tárgyalás december 5-én folytatódik, elképzelhető, hogy aznap befejeződik a bizonyítás és elhangzanak a záróbeszédek.

A szakértők akkor vizsgálták meg az épületet, amikor már használatban volt. Megállapították, hogy a könnyített tetőszerkezet megnövelte a költségeket. Viszont nem tudták megvizsgálni a nyers szerkezetet, mivel ehhez bontási munkákra lett volna szükség, ezért annak költségeit az építkezési dokumentáció alapján becsülték meg.

Az ügyész 2022 júniusában tett vádemelési javaslatot Ladislav Bašternák és két társa ellen adó- és biztosítási csalás miatt. A negyedik gyanúsított addigra elhalálozott. A vád nagy értékű jogosulatlan áfa-visszaigénylés, az adóhivatal több mint 913 ezer eurós kártérítésre tart igényt.

Ladislav Bašternák
Bonaparte
