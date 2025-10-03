Szakértőket hallgatott meg a bíróság a Bonaparte-ügyben

A szakértők akkor vizsgálták meg az épületet, amikor már használatban volt. Megállapították, hogy a könnyített tetőszerkezet megnövelte a költségeket. Viszont nem tudták megvizsgálni a nyers szerkezetet, mivel ehhez bontási munkákra lett volna szükség, ezért annak költségeit az építkezési dokumentáció alapján becsülték meg.

Az ügyész 2022 júniusában tett vádemelési javaslatot Ladislav Bašternák és két társa ellen adó- és biztosítási csalás miatt. A negyedik gyanúsított addigra elhalálozott. A vád nagy értékű jogosulatlan áfa-visszaigénylés, az adóhivatal több mint 913 ezer eurós kártérítésre tart igényt.