Szádalmási vonatbaleset: az egyik szerelvény még mindig a sínek mellett

Németi Róbert felvétele

Az egyik szerelvény kiemelése problémát okoz a vasutasoknak

Tokár Géza
Tokár Géza

Az aktuality.sk weboldal információi szerint a tűzoltók és vasúti szakemberek továbbra is dolgoznak a szádalmási (Jablonov nad Turňou) vonatbaleset kisiklott szerelvényének eltávolításán.

Az ütközést követően az egyik vonat kisiklott, és az egyik vagon azóta is félig a levegőben lóg a meredek emelkedőn. Az eltávolítása csak különleges eszközökkel lehetséges, a munkálatok azóta is zajlanak. A másik, Kassa irányából Rozsnyóra tartó szerelvényt már elvontatták.

Ivan Bednárik, a Szlovák Államvasutak (ŽSR) igazgatója tegnap kijelentette, hogy kedden már átjárhatóvá tehetik a vasútvonalat, a sínek ugyanis nem szenvedtek akkora károkat az ütközés során, mint maguk a szerelvények. Szádalmás és Tornalja között a vonatközlekedést buszokkal pótolták.

Szádalmás-vonatbaleset
Frissítve

„Úgy repültek a körülöttem ülők, mint az üres papírpoharak" – utasok beszélnek a vonatbalesetről

Szádalmás
vonatbaleset
