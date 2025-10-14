Az egyik szerelvény kiemelése problémát okoz a vasutasoknak
Szádalmási vonatbaleset: az egyik szerelvény még mindig a sínek mellett
Az aktuality.sk weboldal információi szerint a tűzoltók és vasúti szakemberek továbbra is dolgoznak a szádalmási (Jablonov nad Turňou) vonatbaleset kisiklott szerelvényének eltávolításán.
Az ütközést követően az egyik vonat kisiklott, és az egyik vagon azóta is félig a levegőben lóg a meredek emelkedőn. Az eltávolítása csak különleges eszközökkel lehetséges, a munkálatok azóta is zajlanak. A másik, Kassa irányából Rozsnyóra tartó szerelvényt már elvontatták.
Ivan Bednárik, a Szlovák Államvasutak (ŽSR) igazgatója tegnap kijelentette, hogy kedden már átjárhatóvá tehetik a vasútvonalat, a sínek ugyanis nem szenvedtek akkora károkat az ütközés során, mint maguk a szerelvények. Szádalmás és Tornalja között a vonatközlekedést buszokkal pótolták.
