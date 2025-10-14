Šutaj Eštok szerdán találkozik a Szlovákiai Városok Uniójával

Šutaj Eštok elmondta, konkrét adatokkal és statisztikákkal megy a találkozóra. „Úgy vélem, a belügyminisztérium és a városok uniója is ugyanazt akarja: biztonságos országot. Elmondják, hogyan látják ők a problémát” – jegyezte meg Šutaj Eštok.

Megismételte, nem ért egyet azzal az állítással, hogy a Btk. módosítása miatt nő a bűnözés. Az ÚMS-szel arról akar tárgyalni, mit tud tenni a tömörülés azért, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. „Belügyminiszterként nekem is ez az érdekem. Bízom benne, hogy tényszerű és konstruktív találkozó lesz, mindig ilyen megbeszéléseink voltak az önkormányzatokkal” – tette hozzá Šutaj Eštok.

Amint arról korábban beszámoltunk, az ÚMS hétfőn azonnali találkozót kért a belügyminisztertől a növekvő bűnözés miatt. Azt akarja, hogy a találkozón jelen legyen Alexander Daško romaügyi kormánybiztos is, mivel a növekvő bűnözésnek szociális okai is vannak, és koordinált intézkedésekre van szükség. A szövetség elvárja a Btk. újbóli, sürgős módosítását, a városi rendőrségek hatásköreinek bővítését, továbbá az önkormányzatok csatlakoztatását az állami tájékoztatási rendszerekre.