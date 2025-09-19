Šutaj Eštok kérte a védelmi bizottságtól Maškarová meghallgatását

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas) kérte a parlament védelmi bizottságát, hogy tűzze ki Jana Maškarová megbízott országos rendőrfőkapitány meghallgatásának időpontját – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője. A hivatalos kinevezés előtt a bizottságnak meg kell hallgatnia Maškarovát.
Neumann közölte, a miniszter arra kérte a bizottságot, hogy „a lehető legrövidebb időn belül” tűzze ki az időpontot.
A belügyminiszter januárban bízta meg Maškarovát a rendőrség vezetésével. Törvény írja elő, hogy mielőtt kinevezik, a védelmi bizottság hallgassa meg a jelöltet.
Júniusban Maškarová kijelentette, bármikor kész megjelenni a bizottság előtt.
