Šutaj Eštok kérte a védelmi bizottságtól Maškarová meghallgatását

Neumann közölte, a miniszter arra kérte a bizottságot, hogy „a lehető legrövidebb időn belül” tűzze ki az időpontot.

A belügyminiszter januárban bízta meg Maškarovát a rendőrség vezetésével. Törvény írja elő, hogy mielőtt kinevezik, a védelmi bizottság hallgassa meg a jelöltet.

Júniusban Maškarová kijelentette, bármikor kész megjelenni a bizottság előtt.