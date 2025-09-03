Šutaj Eštok: A szlovák katonák kiküldéséről nem a brüsszeli bürokraták döntenek

„Itt és most kijelentem, hogy mindenkinek világos legyen: nem küldünk szlovák katonákat Ukrajnára. Amíg mi ülünk a kormányban, nem engedjük, hogy ez megtörténjen” – jegyezte meg Šutaj Eštok. Meggyőződése, hogy a szlovák katonák habozás nélkül fegyvert fognának és Szlovákia védelmére kelnének, ha valaki megtámadná az országot. A belügyminiszter szerint azonban nem történhet meg, hogy katonáink ukrán lövészárkokban essenek el, mások geopolitikai érdekeit szolgálva.

A Hlas vezetője szerint a feladatuk, hogy bebiztosítsák a lakosok és Szlovákia biztonságát. „Senki más nem dönthet Szlovákia jövőjéről, csak a szlovák kormány és a szlovák parlament. Főleg nem olyan kérdésekben, melyek a mi hatáskörünkbe tartoznak” – állapította meg.

A bizottság elnöke a Financial Times napilapnak azt nyilatkozta, Európa egy „viszonylag részletes terven” dolgozik, hogy biztonsági garanciák keretében többnemzetiségű katonai egységeket küldhessen Ukrajnára a háború után. A napilap információi szerint akár több tízezer európai katonáról lehet szó, akiket az Egyesült Államok támogatna vezetés-irányítási rendszerek szolgáltatásával, valamint a hírszerzés terén. A megállapodást állítólag Trump, Zelenszkij és az európai államok képviselőinek múlt hónapi találkozóján kötötték.