Šutaj Eštok: A szlovák katonák kiküldéséről nem a brüsszeli bürokraták döntenek

Nem brüsszeli bürokraták fognak dönteni a szlovák katonák kiküldéséről – jelentette ki Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és a Hlas elnöke egy videóban a közösségi hálón, és hozzátette, Szlovákia egy szuverén állam. A videóban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökére reagált, aki kijelentette, Európa egy „viszonylag részletes tervet” dolgoz ki, mely alapján többnemzetiségű katonai egységeket küldene ki Ukrajnára biztonsági garanciaként a háború után.
„Itt és most kijelentem, hogy mindenkinek világos legyen: nem küldünk szlovák katonákat Ukrajnára. Amíg mi ülünk a kormányban, nem engedjük, hogy ez megtörténjen” – jegyezte meg Šutaj Eštok. Meggyőződése, hogy a szlovák katonák habozás nélkül fegyvert fognának és Szlovákia védelmére kelnének, ha valaki megtámadná az országot. A belügyminiszter szerint azonban nem történhet meg, hogy katonáink ukrán lövészárkokban essenek el, mások geopolitikai érdekeit szolgálva.
A Hlas vezetője szerint a feladatuk, hogy bebiztosítsák a lakosok és Szlovákia biztonságát. „Senki más nem dönthet Szlovákia jövőjéről, csak a szlovák kormány és a szlovák parlament. Főleg nem olyan kérdésekben, melyek a mi hatáskörünkbe tartoznak” – állapította meg.
A bizottság elnöke a Financial Times napilapnak azt nyilatkozta, Európa egy „viszonylag részletes terven” dolgozik, hogy biztonsági garanciák keretében többnemzetiségű katonai egységeket küldhessen Ukrajnára a háború után. A napilap információi szerint akár több tízezer európai katonáról lehet szó, akiket az Egyesült Államok támogatna vezetés-irányítási rendszerek szolgáltatásával, valamint a hírszerzés terén. A megállapodást állítólag Trump, Zelenszkij és az európai államok képviselőinek múlt hónapi találkozóján kötötték.
