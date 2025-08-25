Közélet

Šutaj Eštok: A Hlas visszautasítja a 13. nyugdíj módosítását

A Hlas továbbra is visszautasítja a 13. nyugdíj módosítását, vagy a II. nyugdíjpillérbe befizetett járulék csökkentését. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas elnöke hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, elképzelhetetlen, hogy a további konszolidációs intézkedések érintsék a szociális ellátást, az egészségügyet, vagy az oktatásügyet. Ezzel szemben nem ért egyet azzal, hogy az ország növelje a védelmi kiadásokat.

A kormány további kétmilliárd eurós konszolidációs csomagot készít elő. Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter a múlt héten kijelentette, eddig a javasolt intézkedések körülbelül kétharmadát vette át a koalíciós tanács, és a hétfői ülésén is foglalkozik ezzel a témával. 

