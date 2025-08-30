Súlyosbodik a munkaerőhiány, nehéz képzett dolgozókat találni

Egy ideje már tudni lehet, hogy érdemi reformok hiányában hamarosan kifogyunk a munkaerőből, a vállalatok azonban máris kongatják a vészharangot. A cégek háromnegyede ugyanis képtelen képzett és megfelelő jelölteket találni a meghirdetett pozíciók betöltésére, derül ki a Szlovákiai Személyzeti Ügynökségek Szövetsége (APAS) által rendelt felmérésből.

A fiataloké a jövő

A munkaerő-közvetítő ügynökségeket tömörítő érdekvédelmi szervezet által közzétett eredmények elsőre igen pesszimista képet festenek a hazai munkaerőpiac állapotáról, a szakemberek azonban egyelőre még nem vesztették el teljesen az optimizmusukat. „Egyre több Z generációs fiatal keres állást, akik teljesen más hozzáállással rendelkeznek, mint az idősebb jelentkezők. Számukra a munka nem csupán kötelezettség, esetleg egyfajta szükséges rossz, sokkal inkább az önmegvalósítás eszköze. Emiatt hitelességet, nyílt kommunikációt és azonnali visszajelzést várnak a feletteseiktől, hogy később a lehető legjobb formájukat nyújthassák. Bár az anyagiak számukra is fontosak, de általában az olyan feladatokat részesítik előnyben, amelyek végrehajtása után úgy érzik, van értelme az általuk végzett munkának. Nem érik be annyival, amit jelenleg tudnak, folyamatosan fejlődni szeretnének, ugyanakkor nem hajlandóak feláldozni a magánéletüket a szakmai előrehaladás érdekében” – magyarázta Martin Huba, a Csehországban és Szlovákiában egyaránt működő Synergie személyzeti ügynökség munkatársa, miért érzik úgy, hogy a legifjabb alkalmazottakban komoly lehetőség rejlik.

Nagy elvárások

A Z generációs dolgozók (1995 és 2009 között születettek) sokkal tudatosabbak, mint elődeik, ez pedig az általuk elvárt juttatásokban is visszaköszön. Nem érik be az olyan semmitmondó ígéretekkel, mint a gyümölcsnap, esetleg az ajándékutalványok; rugalmasságra, elismerésre és arra vágynak, hogy lássák, a munkájuknak van értelme. A legtöbb cég azonban egyelőre nehezen azonosul ezekkel az igényekkel, ez pedig ahhoz vezet, hogy a legifjabb alkalmazottak több mint fele két éven belül munkahelyet vált. „Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének lojálisak. Egyszerűen arról van szó, hogy a fiatalok zöme nem hajlandó olyan környezetben maradni, ahol nem értékelik őket, nem biztosítanak számukra fejlődési lehetőséget. A vállalatoknak tudatosítaniuk kell, hogy eljött a szemléletváltás ideje. Amennyiben hajlandóak haladni a korral, némiképp alkalmazkodni a Z generáció igényeihez és elvárásaihoz, akkor nemcsak új dolgozókat szereznek, hanem olyan elkötelezett partnereket nyernek, akik készek hozzájárulni a cég hosszabb távú fejlődéséhez és előremozdításához” – mutatott rá Zuzana Rumiz, a Szlovákiai Személyzeti Ügynökségek Szövetségének elnöke, hogy a munkáltatóknak elég lenne néhány apró változtatást végrehajtania, ha el szeretnék kerülni, hogy tovább súlyosbodjon a munkaerőhiány.

(td)