Sulík és Matovič összefogott, együtt vágnak neki a helyhatósági választásoknak

Pozsony | A megyei választásokhoz hasonlóan az őszi helyhatósági választásokon is együtt indul az ellenzéki SaS és az OĽaNO. Más pártokat is várnak, csak a Smert és az ĽSNS-t zárják ki. Az azonban kétséges, hogy magyar partnerük lesz-e.

„Megpróbáljuk megismételni azt a sikert, amelyet együttműködésünk a megyei választáson hozott” – mondta Igor Matovič, az OĽaNO vezetője. A tavaly őszi megyei összefogás gerincét is a két ellenzéki jobboldali parlamenti párt adta, később társult hozzájuk a parlamenten kívüli KDH is. Az együttműködést a pártok győzelemként ünnepelték, hiszen öt megyefőnöki posztot sikerült megszerezniük.

Matovičék most is több pártot szeretnének bevonni az összefogásba, és Matovič szerint „minden jó embert” támogatnak. „Minden demokratikus pártot várunk, hogy közös listát állítsunk a városokban és falvakban. A Smert és Kotlebát kizárjuk az együttműködésből, ez lesz a feltételünk a többi párt számára is. Aki együtt akar működni velünk, nem fog együttműködni a Smerrel vagy Kotlebával” – közölte az OĽaNO vezetője. Richard Sulík, az SaS elnöke hozzátette, a KDH-val és Boris Kollárral, a Sme rodina vezetőjével is tárgyalnak. Az SaS és az OĽaNO arra számít, hogy az együttműködés a 2020-as parlamenti választások során is folytatódhat.

Néhány lapot ugyanakkor a két ellenzéki párt már azelőtt leosztott egymás közt, hogy a többiekkel tárgyaltak volna: eldöntötték például, hogy Pozsony közös főpolgármester-jelöltjét az OĽaNO jelöli majd. Matovič még nem mondott nevet, ám a TASR hírügynökség szerint a háttérben Ján Budaj és Grendel Gábor, az OĽaNO két képviselőjének neve hangzott már el, és a főváros két pozsonyi városrészének polgármesterei Ján Mrva (Pozsonyszőlős) és Dana Čahojová (Károlyfalu) is szóba került már.

Az kevéssé valószínű, hogy a Híd és az MKP csatlakozna az összefogáshoz – várhatóan mindkét párt a tömbmagyar területekre összpontosít majd, és egymással fognak versengeni. A Híd kérdésünkre, el tudják-e képzelni, hogy valahol csatlakoznak majd a jobboldali összefogáshoz, azt válaszolta, a párt belső szabályzata alapján a helyhatósági választásokon való lehetséges együttműködésekről elsősorban a helyi és járási struktúrák döntenek. „Ebben az esetben mindenekelőtt azt kell fontolóra vennünk, hogy lehetséges-e – akár helyi szinten – együttműködni azokkal, akik a pártot lépten-nyomon rágalmazzák” – tette hozzá a párt.

Az együttműködésbe a jobboldali ellenzéki pártokhoz egyébként közeledő MKP sem rohan bele. Menyhárt József, a párt elnöke szerint most mérik fel a jelenlegi erőiket és a lehetőségeiket a régiókban. Az összefogást nem tartja elképzelhetetlennek, ám minderről az országos elnökség ülésén tárgyalnak majd, és ettől a döntéstől függ a dolog. Menyhárt mindenesetre jó dolognak tartja, és üdvözli az ellenzéki pártok együttműködését, és bízik benne, hogy az MKP-val is számolnak. (fm, TASR)