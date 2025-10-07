Štefan Žiga 100 ezer euró büntetést kapott vesztegetésért

Bár ősszel a kullancs nem annyira aktív, mint tavasszal vagy nyáron, azonban most sem árt, ha elővigyázatosak vagyunk. A nedves, enyhe ősz kedvez ennek a vérszívó rovarnak, hiszen az ember ilyenkor többet jár a természetbe egyrészt a turisztika, másrészt a gombagyűjtés miatt. Mínusz 5 fokig nem rendkívüli, ha véletlenül hazavisz belőle egyet-kettőt. Leginkább az erdőszéleket, a magas növényzetet kerüljük el, de a parkban, kertben, temetőben sem lehetünk biztonságban.