Štefan Žiga vállalkozó 100 ezer euró pénzbüntetést kapott, amiért megvesztegette Bernard Slobodníkot, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség pénzügyi hatóságának volt vezetőjét. Az eredeti ítéletet pontosan egy éve szabta ki a Speciális Büntetőbíróság. Ha nem fizeti ki a bírságot, egy év szabadságvesztés vár rá. A Legfelsőbb Bíróság keddi döntése jogerős.
Štefan Žiga 100 ezer euró büntetést kapott vesztegetésért
Žiga ellen Slobodník megvesztegetésének gyanúja miatt emeltek vádat, amire 2016 és 2020 között került sor, a Hengerek (Valčeky) fedőnevű ügyben.
A vád szerint Žiga legalább 85 ezer eurót adott át. Slobodník beismerő vallomást tett. A pénz fejében annak idején büntetlenséget ígért, illetve tájékoztatást a büntetőeljárások részleteiről. Žiga mindvégig tagadta bűnösségét.
