Sólymos László: A kormányátalakítás sem kizárt

A Híd Országos Tanácsa hétfő este úgy döntött, a párt tárgyalásokat indít az előrehozott választásokról, ha ezek nem járnak sikerrel, kilépnek a koalícióból. Sólymos László, a Híd alelnöke szerint lehetetlen megmondani, meddig fognak még tárgyalni.

Ez ténylegesen a koalíció végét jelenti? Mikor érhet véget a kormánykoalíció?

Az OT határozata azt mutatja, hogy mi azt látjuk, a jelenlegi helyzetből a kiutat az előre hozott választások jelentik. A tárgyalásokkal az elnökséget bízta meg, egyben felhatalmazta, hogy az újabb fejlemények függvényében dönthessen az OT összehívása nélkül.

Igen, de ez ténylegesen a koalíció végét jelenti?

Az előrehozott választások a koalíció végét jelentik. Ha ebben egyezünk meg, akkor az a koalíció végét jelenti.

Igen, de az elnökségnek adott mandátum, amely az „új fejlemények fényében” a döntést az elnökség kezébe adja, lehetőséget ad más döntésre is, mint az előrehozott választások?

Ez azt jelenti, hogy a tárgyalások végeredményéről az elnökség dönthet.

Ez a döntés csak arra vonatkozhat, hogy mikor lép ki a párt a koalícióból, vagy mikor lesznek az előrehozott választások?

Csak megismételni tudom, hogy az elnökség a tárgyalások végeredményéről hozhat döntést.

Az OT egységesen hozta meg ezt a határozatot?

Igen, senki nem volt ellene.

Azt lehet tudni, hogy milyen alternatívákban gondolkodtak, amíg ez a változat megszületett?

A nyolcórás vitában mindenki elmondhatta a véleményét. Hogy ki mit mondott, az a végeredmény tükrében már nem lényeges, csak az eredmény a fontos. Természetes, hogy egy közel 50 tagú testületben mindenkinek van véleménye. Tagjai ennek a járási és a kerületi szervezetek elnökei is, akik elmondták azt is, hogy a párttagoknak mi a véleménye a kialakult helyzetről. Ezeket is mérlegelve döntött az OT.

Voltak olyan hírek is, hogy elsősorban a magyarok lakta járásokban működő szervezetek voltak a koalícióban maradás mellett. Ez tényleg így volt?

Ezt egyáltalán nem lehet így kijelenteni, ez egy ferdített interpretációja a véleményeknek. Valóban voltak olyanok, akik úgy vélték, hogy a pártnak be kellene fejeznie ezt a ciklust, ezt a négy évet, de csak bizonyos feltételek mellett. Szerintük így tudunk segíteni azoknak a régióknak, ahol a választóink élnek, hiszen ezért mentünk bele ebbe a koalícióba. A végeredmény ismert.

Más hírek szerint Lucia Žitňanská és még néhány képviselő kilépett volna a pártból, ha nem az előrehozott választásokat támogatja a határozat, vagyis fennállt egyfajta pártszakadás esélye is. Igaz ez?

Sok vélemény elhangzott az OT-n, én nem akarom kommentálni az egyes véleményeket. A párt úgy döntött, ahogyan döntött, ebből a szempontból a tanács ülésén elhangzott vélemények irrelevánsak.

Ön milyen állásponton volt az országos tanács ülésén? Kilépni, vagy inkább – feltételekkel – maradni?

Az én véleményem sem lényeges már utólag. Alapvetően úgy álltam hozzá, hogy olyan döntést kell hozni, ami segíti a pártot a továbblépésben. Olyan döntést, ami lehetővé teszi, hogy az elmúlt két év eredményeit tovább vigyük.

Meddig fognak tartani a tárgyalások?

Azt nem lehet megjósolni. Szerintem az lenne a legrosszabb, ha határidőt szabnánk magunknak. Nagyon komoly dolgokat kell végigtárgyalni, hatalmas a felelősségünk. Ha egy koordinálatlan folyamat indulna be, az mindenkinek rossz lenne, de leginkább a kisebbségeknek. Minden feszültség a leggyengébbeken csapódik le. Az, hogy eddig nyugalom volt, az annak is köszönhető, hogy úgy működtünk, ahogyan működtünk. Az is a felelősségünk, hogy ez ne változzon, ne nőjön az országban a feszültség. A cél a korrekt megegyezés, hogy tovább tudjunk menni.

Azt lehet tudni, hogy konkrétan miről tárgyal a három párt vezetője?

Arról, hogy ezt a kialakult helyzetet hogyan lehet megoldani úgy, hogy ne legyen feszültség. A Híd célja az, hogy megőrizzük bizalmat.

Hétfőn minden befejeződhet, hiszen akkor lesz a parlament rendkívüli ülése, amelyen az ellenzék meg akarja vonni a bizalmat a kormányfőtől. A hétfőt lehet végső határidőnek tekinteni?

Addig valamilyen álláspontot ki kell alakítani, de ez is csak egy határidő, és nem a határidők a fontosak, nem az, hogy 19-ig vagy 21-ig döntsünk, hanem az, hogy olyan döntést hozzunk, ami tisztességesen megoldja ezt a helyzetet.

Tehát a hétfő sem az utolsó időpont?

A tárgyalások rögtön befejeződnek, amikor megegyezésre jutunk úgy, hogy ne induljon el egy kontrollálatlan folyamat, mert az senkinek nem jó.

Arról tárgyaltak már a pártban, hogy hogyan fognak hétfőn szavazni, ha addig nem születik megegyezés a koalíciós partnerek közt?

Még korai a hétfői szavazásról beszélni, de végső soron a képviselők fognak dönteni.

Andrej Danko beszélt arról is, hogy a tárgyalások egyik alternatívája a teljes kormányátalakítás. Ezt elképzelhetőnek tartja?

Parlamentáris demokráciában élünk, ami azt jelenti, hogy az emberek 4 évre választják meg képviselőiket, eldöntik, hogy a következő négy évben kik és hogyan irányítsák az országot. Ez a választások eredménye, nem mi találtuk ki. Ebből a szempontból az a fontos, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a programunkat, és a legjobban képviselni azoknak az érdekeit, akik ránk szavaztak. Ha elveszik a bizalom, vagy úgy érezzük, hogy a bizalom csökken, akkor olyan lépéseket kell tenni, amelyek ezt megfordítják. Ennek a fényében folynak a jelenlegi tárgyalások is. Ezért mondta ki az országos tanács, hogy ezt a bizalmat az előrehozott választásokkal tudjuk megerősíteni. Nem akarok elébe menni a tárgyalások eredményének.

Tehát az sem teljesen kizárt, hogy a kormány rekonstrukciója legyen a tárgyalások eredménye?

Ebben a helyzetben benne van egy hivatalnokkormány lehetősége, ebben benne van minden. Az az érdekünk, hogy olyan megoldást találjunk, amely ellenőrizhető lesz, nem hoz káoszt, megnyugtatja a kedélyeket. Arról mintha mindenki elfeledkezett volna, hogy mi okozta ezt a helyzetet: az, hogy történt egy szörnyű bűncselekmény, egy kettős gyilkosság. A legfontosabb az, hogy ezt a bűncselekményt kivizsgálják, megtalálják a tetteseket, és levonjuk ebből az ügyből a következtetéseket.