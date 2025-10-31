Sokan zárva tartással tiltakoznak november 17-én

Két évtizeden keresztül egyszerre számított állami ünnepnapnak, valamint munkaszüneti napnak november 17-e: a szabadságért és a demokráciáért folytatott harc emléknapja. A Fico-kormány végül nyáron döntött úgy, hogy a gazdasági racionalizáció jegyében csökkenti a munkaszüneti napok számát. A Ficóhoz különösebben sosem közel álló évforduló az egyik első áldozatává vált a megszorításoknak.

Mintha ünnep lenne

Míg az ellenzéki képviselők felháborodtak és szimbolikus jelentőségű lépést láttak a novemberi évforduló visszaminősítésében, a kormány azzal érvelt, a gazdaság érdekében elkerülhetetlen a munkaszüneti napok számának csökkentése.

Fél hónappal az évforduló előtt az látszik, hogy a vállalatok és intézmények egy része továbbra is önhatalmúlag munkaszüneti napként kezeli a demokratikus fordulat emléknapját. Ugyan kérdéses, hogy a lendületük meddig tart ki, de az idei novemberi évforduló szimbolikus Fico-ellenes demonstrációvá változhat.

Nem történik változás például az egyetemi közegben: a legtöbb felsőoktatási intézmény zárva tart november 17-én. A dátum az oktatás szempontjából más okból is szimbolikus: ekkor ünneplik a nácizmus elleni fellépéshez kapcsolódó Nemzetközi Diáknapot.

A pozsonyi Comenius Egyetem még a nyáron bejelentette, hogy magára nézve megtartja a novemberi munkaszüneti napot és hamarosan a legtöbb nagy egyetem csatlakozott a kezdeményezéshez. A jelenlegi állás szerint a szlovákiai létesítmények kétharmada rektori ünnepnapot hirdetett, köztük van a komáromi Selye János Egyetem is.

Az oktatási intézmények nincsenek egyedül: hasonló lépést jelentett be a pozsonyi főpolgármesteri hivatal, de a Szlovák Takarékpénztár fiókjai is zárva maradnak. Nem marad ki a kezdeményezésből a VÚB Bank is, de az intézmény létesítményei „csak” fél napig maradnak zárva. A hasonlóképp cselekvő cégek listája folyamatosan bővül. A számítástechnikai ágazatból a Datalan, a Lenovo, vagy az Asseco is fizetett szünnapra küldi az alkalmazottait, de a Ringier kiadó, a Forvis Mazars, Schneider Electric, Curaprox, valamint a Scania is csatlakozott a kezdeményezéshez. Az önkormányzatok szintén elégedetlenkednek.