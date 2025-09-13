Sokan spórolnak a nyugdíjas éveikre, de még mindig nem elegen

Alakosok pénzügyi műveltségének javulása egyebek mellett abban is megnyilvánul, hogy a háztartások a korábbinál jóval nagyobb figyelmet szentelnek a megtakarításépítésnek. Napjainkra a 18 és 65 év közötti felnőttek legalább 61 százaléka tudatosan készül a nyugdíjas éveire. Az átgondolt tervezés elsősorban abban nyilvánul meg, hogy minden hónapban félretesznek egy konkrét összeget, amely nagysága átlagosan 147 euró körül alakul, derül ki a MindBridge Consulting ügynökség legfrissebb felméréséből, amely a Simplea pénzügyi tanácsadásra specializálódott vállalat megbízásából készült.

Riasztó adatok

Az aktuális helyzet összességében véve pozitívan értékelhető, az adatgyűjtés eredményei azonban azt mutatják, még bőven van hova fejlődni. „Kifejezetten riasztó, hogy a válaszadók 25 százaléka magabiztosan leszögezte, szükségtelennek tartja, hogy a nyugdíjas éveire spóroljon. Saját bevallásuk szerint elégségesnek ítélik az állam által biztosított juttatásokat. Ez a szemléletmód elsősorban azokra jellemző, akik az alapiskola után befejezték a tanulmányaikat, esetleg a folyamatosan növekvő megélhetési költségek miatt anyagi nehézségekkel küzdenek” – mutatott Róbert Melišek, a Simplea pénzügyi tanácsadója, hogy a legmagasabb iskolai végzettség nagyban befolyásolja, hogyan viszonyulnak a megkérdezettek a spóroláshoz. A szakközépiskolák egykori diákjainak 46 százaléka, az érettségizettek 64 százaléka készül tudatosan a visszavonulásra, míg a diplomások körében ez az arány meghaladja a 80 százalékot. „Ha a lakosok legkésőbb a 35. életévük betöltése környékén elkezdenek félretenni, akkor még viszonylag gyenge, 6 százalékos hozam esetén is azzal számolhatnak, hogy legalább 200 ezer euró áll majd a rendelkezésükre a nyugdíjas éveikben. Persze ehhez arra is szükség van, hogy a pénzük lépést tartson az inflációval, és ne veszítsen az értékéből. Érdemes tehát olyan megtakarítási formát választani, amely nem túl kockázatos, de garantálja az értéknövekedést” – tanácsolja a Simplea befektetési elemzője, Richard Kováč, aki úgy véli, jelen állás szerint 55 450 euróval a tarsolyában bárki biztosítani tudja majd, hogy a visszavonulást követően se kelljen lemondani a korábbi életszínvonaláról.

A pillérekre építünk

Napjainkra számtalan különböző alternatíva áll a spórolni vágyók rendelkezésére, a legnépszerűbb megoldások listáját azonban továbbra is a nyugdíjpillérek vezetik. „A válaszadók zöme a 2. és a 3. nyugdíjpillér által kínált lehetőségeket igyekszik kiaknázni, de folyamatosan emelkedik azon polgárok száma is, akik csak az egyik pillérben takarékoskodnak, mivel a rendelkezésükre álló anyagi források fennmaradó részét inkább befektetési alapokba irányítják át. A tehetősebb lakosok pedig mindhárom alternatívát ötvözik, hogy valóban optimális eredményt érjenek el” – magyarázta a Simplea befektetési elemzője, aki azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy a befektetési alapok jelentősége a kormány konszolidációja következtében igencsak felértékelődött, hiszen a nyugdíjpillérekben takarékoskodók egyre kevésbé bíznak a kabinet azon ígéretében, hogy nem gyengítik tovább a pilléreket.

Homályos ígéretek

Annak ellenére, hogy a döntéshozók egy ideje már fogadkoznak, nem kívánnak újabb változásokat eszközölni a nyugdíjpillérek működésében, a közelmúltban mégis becsúszott egy olyan tervezet, amely elfogadása esetén a takarékoskodók egy része további forrásoktól eshet el. A munkaügyi tárca vezetője, Erik Tomáš (Hlas) korábban elismerte, hogy évekig szemet hunytak a nyugdíjrendszer fájó hibájának is nevezett jelenség felett, amely eredményeképp még napjainkban is gyermekes nők százezrei kapnak csökkentett összegű nyugdíjat. Mindez annak tudható be, hogy a szülési szabadság idején az állam fizette helyettük a járulékot, amelynek összegét az átlagbér 60 százalékában határozták meg, ez pedig évekkel később jelentős visszaesést eredményez. A miniszter a közelmúltban teljes szemléletváltást javasolt, és azt szorgalmazza, hogy az állam a jövőben tekintsen úgy az érintett nőkre, mintha dolgoznának. A módosításnak azonban lenne egy igen nagy hátulütője, az állam ugyanis úgy kezelné az érintetteket, mintha a szóban forgó időszakban kizárólag az első pillérben lettek volna biztosítva, a második pillérben pihenő megtakarítások összegének növeléséhez tehát egyetlen centtel sem járulnánk hozzá. A reform az első becslések szerint 118 ezer személyt érint majd, az állam pedig körülbelül 50 millió eurót takaríthat meg a törvénymódosításba beépített kiskapuval. A Költségvetési Tanács és a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei egyaránt kifogást emeltek a javaslat szóban forgó elemei kapcsán, így nem kizárt, hogy az Erik Tomáš vezette tárca végül visszakozik majd. Ha a parlament mégis az eredeti formájában adja áldását a módosításra, akkor a változtatások már 2026 januárjában életbe léphetnek.

