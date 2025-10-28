Sokan indulnak útnak mindenszentekkor, a legtöbb vonatjegy már elkelt

„Ez az egyik olyan időszak az év során, amikor a legtöbben kelnek útra. A legtöbb vonatjegyet a Pozsony–Zsolna–Kassa vonalon közlekedő vonatokra vásárolták meg, konkrétan a csütörtöki, október 30-i járatokra, Kassáról Pozsonyba pedig vasárnapra, november 2-ára” – közölte a vasúttársaság.

Arra is figyelmeztetett, hogy akik utazni akarnak, minél hamarabb vásárolják meg a jegyüket.