A közelgő mindenszentek kapcsán arra figyelmeztetett a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK), hogy a vonatjegyek 73%-át már megvásárolták az utasok.
Sokan indulnak útnak mindenszentekkor, a legtöbb vonatjegy már elkelt
„Ez az egyik olyan időszak az év során, amikor a legtöbben kelnek útra. A legtöbb vonatjegyet a Pozsony–Zsolna–Kassa vonalon közlekedő vonatokra vásárolták meg, konkrétan a csütörtöki, október 30-i járatokra, Kassáról Pozsonyba pedig vasárnapra, november 2-ára” – közölte a vasúttársaság.
Arra is figyelmeztetett, hogy akik utazni akarnak, minél hamarabb vásárolják meg a jegyüket.
