SNS: Pellegrini ne írja alá a szerencsejátékról szóló törvényt!

Az SNS csatlakozott az ellenzéki pártokhoz: Pellegrinitől várja a törvény visszadobását

Az SNS nyilvánosan felszólította Peter Pellegrini államfőt arra, hogy ne írja alá a szerencsejáték szabályozásáról szóló, csütörtök este elfogadott törvényt.

A Szlovák Nemzeti Párt szerint a szerencsejáték egy olyan „szükséges rossz,” ami rendszersztintű és összetett megoldást igényel. A kormánykoalíció a Hlas és a Smer szavazataival vitte keresztül a héten elfogadott szabályozást, a döntő voksoláson a párt frakciójának képviselői nem szavaztak. Az ellenzéki pártok közül ketten már korábban is Pellegrinihez fordultak.

Zuzana Škopcová, Andrej Danko pártelnök irodavezetője szerint az SNS meg van győződve arról, hogy az államfőnek vissza kellene dobnia a törvényt és megbíznia az idegenforgalmi valamint a pénzügyminisztériumot azzal, hogy dolgozzanak ki egy koherens törvényt. Ennek a törvénynek nem néhány egyén érdekét kellene figyelembe vennie, hanem a rendszer javát és a közérdeket – gondolja a párt.

Az SNS szerint szükség van a hazárdjátékok világos szabályozására, elsősorban az online térben, amely jelenleg a szürke gazdaságra épít. A párt úgy gondolja, hogy következetesen ellenezte a törvényt, mind a kormány megbeszélésein, mind pedig a parlamentben (a nemzeti párt az első olvasatban egyébként Peter Kotlár kivételével a törvény mellett szavazott).

Kapcsolódó cikkünk
hull
Huliak kaszinómentő törvénye még a sajátjainak sem tetszett

