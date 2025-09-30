SNS: Ha nem obstruálna az ellenzék, nem kellene halasztani a rendkívüli üléseket

„A mostani ülésszakon nagyon sok a gyorsított eljárás, ott volt a konszolidációs csomagról szóló hosszú és nehéz tárgyalás, úgy emlékszem, öt napig tartott, de ebből csak a gyorsított eljárásról szóló vita három napos volt. Ha az ellenzék nem folytatna ilyen brutális obstrukciót, amit aztán a házszabály alapján kellett lezárnunk, akkor talán másra is lett volna idő” – mondta újságíróknak a parlamentben Roman Michelko, az SNS frakcióvezetője.

Szerinte ha az ellenzék konstruktívan viselkedne, sor kerülhetett volna a bizalmatlansági indítványokra is. „Ha nem egy törvénnyel foglalkoztunk volna öt napig, akkor a leváltási kezdeményezésekről is lehetett volna tartani összevont szavazást” – jegyezte meg. A TASR kérdésére, hogy a csupán kéthetesre tervezett októberi ülésszakon valóban lesz-e idő erre is, azt válaszolta, először a kormány prioritásai kerülnek sorra, utána esetleg az ellenzék szóban forgó indítványai.

Michal Šipoš, a Szlovákia, Za ľudí, KÚ frakcióvezetője szerint a kormánypárti képviselők gyávasága miatt lettek ismét elhalasztva az ellenzéki indítványok. „Egyáltalán nem beszélhetünk demokratikus és transzparens eljárásról. Arcul köpik és csúfot űznek az ország lakosságából, mert ha tisztelnék a parlament intézményét, akkor legalább a rendkívüli ülések megnyitását lehetővé tennék. Gyávák, félnek szembenézni az igazsággal” – tette hozzá.

A parlament kedden ismét elhalasztotta a kormány és az egyes miniszterek elleni ellenzéki bizalmatlansági indítványok megvitatását. Korábban is több ilyen döntést hozott a parlament. A következő ülésszak október 14-én kezdődik.