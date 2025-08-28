A kormánykoalíció foglalkozhatna az önkormányzati választás elhalasztásával – derül ki a Smer TASR-nek küldött állásfoglalásából. Előtte a parlamenten kívüli Demokrati párt számolt be arról, hogy léteznek ilyen tervek a koalícióban, konkrétan, hogy Robert Fico (Smer) kormányfő szeretné egyszerre megtartani a parlamenti és az önkormányzati választást.
Smer: A koalíció foglalkozhatna az önkormányzati választás elhalasztásával
„A következő koalíciós tanács foglalkozni fog a szeptemberi parlamenti ülés programjával, melyen ezt a témát is meg lehetne vitatni” – mondta a TASR-nek Ľubica Končalová, a Smer-SD sajtóosztályának munkatársa.
A Demokrati arról számolt be, több polgármestertől és megyeelnöktől úgy értesült, felmerült az önkormányzati választások elhalasztása, mert a kormányfő szeretné egyszerre megrendezni a parlamenti választással. „Állítólag ez is egy konszolidációs intézkedés lenne, de szerintem arról van szó, hogy Robert Fico a választási vereségtől fél. Tudja, hogy az ellenzék már az önkormányzati választáson is nagy győzelmet fog aratni” – mondta Jaroslav Naď, a Demokrati elnöke.
Szerinte elhanyagolható az az összeg, amit a két választás összevonásával meg lehet takarítani, ezért semmilyen valós ok nincs az elhalasztásra. Emlékeztetett, hogy a jelenlegi polgármesterek és helyi képviselők mandátumának meghosszabbításához alkotmányos többségre, 90 szavazatra van szükség a parlamentben, és felszólította a vele együttműködő pártokat, hogy ne támogassák Robert Fico tervét.
