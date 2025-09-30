Šimkovičová női klubot alapított New Jersey-ben, de nem árulta el, hogy miért volt olyan drága a repülőjegye

Martina Šimkovičová kedden egy sajtótájékoztatón próbálta cáfolni, hogy pazarolta az adófizetők pénzét a New York-i útja során. A minisztérium két repülőjegyet rendelt 15940 euróért, emellett a testőrei további 4330 euróért repültek az USA-ba szeptember elején. A minisztérium hosszú ideig nem válaszolt újságírói kérdésekre a repülőjegyek ára kapcsán, majd múlt héten próbálta cáfolni, hogy 16 ezer euróba került a két jegy.

Petra Demková, a tárca szóvivője arról számolt be, hogy a megrendelés valóban 16 ezer euróra szólt, de végül a két jegyet 12940 euróért kapták meg. Részleteket azonban nem árult el a jegyárról.

Šimkovičová ma is csak arról beszélt, hogy nem 16 ezer euróért utazott ő és szóvivője New Yorkba, de azt kifogásolta, hogy a sajtó csak az ő utazásával foglalkozik.

„Volt miniszter, aki ennél drágábban is vett repülőjegyet”

– védekezett a kulturális miniszter. Nevet azonban nem mondott.

Női klub és a szlovák nyelv oktatása

A New York-i programjáról sem sokat árult el, mindössze annyit mondott, hogy amerikai szlovákok meghívására érkezett az USA-ba. „A Slovak Heritage fesztivál 47. évfolyamán vettem részt New Jersey-ben, már tavaly is ott voltam, örülök, hogy jelenlétem más magas rangú politikusokat is inspirált, például a köztársasági elnököt” – mondta a miniszter. A fesztiválon részt vett Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter is, aki a köztársasági elnökkel az ENSZ közgyűlésére érkezett, a szlovák fesztivál csak kiegészítő program volt számukra. A miniszter valóban járt tavaly is az USA-ban, akkor rekordhosszúságú, 11 napos szolgálati útja volt, ami egyáltalán nem jellemző a szolgálati utakra.

A New York-i programjáról még elmondta, hogy amerikai szlovákokkal találkozott.

„Megalapítottuk a női klubot, vállaltam felette a védnökséget, emellett tárgyaltunk arról, hogy hogyan juttassuk el hozzájuk a szlovák kultúrát, hogyan oldjuk meg a gyerekek szlovák nyelvű oktatását”

– tájékoztatott szűkszavúan a miniszter.