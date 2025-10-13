Martina Šimkovičová kulturális miniszternek többnapos amerikai útja során mindössze egyetlen nap volt hivatalos programja. Pellegrini állítólag azért nem engedte őt a kormánygéppel repülni, mert a lányát is vinni akarta magával.
Šimkovičovának az amerikai „szolgálati útján” csak egy napos hivatalos programja volt
Šimkovičová hivatalos programja abból a dokumentumból derül ki, amelyet az információkhoz való szabad hozzáférésre hivatkozva kért ki a minisztériumtól az Állítsuk meg a korrupciót Alapítvány (Nadácia Zastavme korupciu).
Šimkovičovának csak szeptember 21-én volt hivatalos programja, amikor részt vett egy szlovák kötődésű fesztiválon, illetve megtekintette Ján Pečarka képzőművész kiállítását a New York-i konzulátuson. A teljes amerikai út egyébként hat napig tartott, vagyis 5 napos magánprogramja volt az USA-ban.
A minisztérium ugyanakkor az általa küldött dokumentumban elírta a művész nevét, Pečiarkára „keresztelte át”, hívta fel a figyelmet az alapítvány.
„A miniszter és a szóvivője első osztályú repülőjegyei majdnem 16 ezer eurójába kerültek az adófizetőknek. A szállásra a minisztérium további kétezer eurót költött. Hogy milyen haszna lesz ebből az útból Szlovákia lakosainak, az továbbra sem derült ki”
A teljes állami költségvetést tekintve elhanyagolható összegről van szó az alapítvány szerint, ezért ez inkább elvi kérdés, ami megmutatja, hogy a miniszter a konszolidáció idején hogyan gazdálkodik a közpénzekkel.
„A miniszter asszony magánprogramja ötször olyan hosszú volt Amerikában, mint a hivatalos, ezért jogosan merül fel a kérdés, hogy ez szolgálati út volt-e, vagy magán jellegű kirándulás”
– mutat rá a nonprofit szervezet. Martina Šimkovičová miniszterként a magánkiadásai fedezésére rendkívül bőkezű átalánytérítést kap, havonta csaknem 5000 eurót, a már eleve magas miniszteri fizetése mellé.
Šimkovičová az Egyesült Államokból való visszatérése után sajtótájékoztatót tartott, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy védnökséget vállalt az amerikai szlovák hölgyek klubja megalapítása felett, a korrupcióellenes alapítvány azonban mostanáig nem találta semmilyen nyomát egy ilyen klub létezésének.
Az Aktuality portál szerint Peter Pellegrini államfő korábban azért tagadta meg, hogy Šimkovičová vele utazhasson a kormánygépen, mert a miniszter a fiatalabb lányát is vitte volna magával. Šimkovičová idősebb lánya Floridában él.
A miniszter kikerülte a válaszadást arra a kérdésre, hogy végül vele repült-e a lánya, és hogy járt-e Floridában az út során.
Az Aktuality arra is felhívta a figyelmet, hogy a minisztérium megrendelései között szerepelt egy tétel „Orlando autóbérlés” megnevezéssel nem egész 500 euróért. Orlando Florida egyik legnagyobb városa. Ugyanebben az időben Šimkovičová idősebb lánya a Facebookon orlandói fotókat tett közzé. A miniszter a képeken nem szerepelt.
Andrej Danko, az SNS elnöke korábban bírálta az államfőt, amiért nem vitte magával Šimkovičovát a kormánygépen. Pellegrini azzal indokolta a döntését, hogy a miniszternek nincs hivatalos programja az Egyesült Államokban.
„Valószínűleg csak pihenni megy néhány napra Floridába”
– mondta Pellegrini.
