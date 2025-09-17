Šimečka üdvözölte, hogy a cseh belügyminiszter részt vett a pozsonyi tüntetésen

„Örülök, hogy a miniszter ismét ellátogatott Szlovákiába, amelyhez bensőséges kapcsolat fűzi, és nagyra értékelem, hogy szabadidejében eljött a téren összegyűlt emberek közé, hogy megérezze a hangulatot és támogassa az európai értékeket. Nem hagyjuk, hogy Fico tönkretegye az országaink közötti jó kapcsolatot. Nem emlékszem, hogy Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter ilyen ideges lett volna, amikor Andrej Babiš Robert Ficót (Smer) támogatta, majd Peter Pellegrinit is, közvetlenül a választási kampányban” – mondta Šimečka.

Rakušan kedden közzétett az X közösségi oldalon egy, a Szabadság téren (Námestie slobody) tartott tüntetésen készült fotót, amelyen egy „Veletek vagyunk” feliratú transzparenst tart, a cseh és a szlovák zászlóval. „Csehországban mindenki azzal riogat, hogy a „szlovák úton” indul el az ország. Azért jöttem ma el a Szabadság térre, hogy támogassam az Európa-barát irányvonalat követő szlovákok tüntetését” – írta a fotóhoz.