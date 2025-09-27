Igor Matovič gyorsan visszatért a régi kerékvágásba az alkotmány pénteki módosítása után, amelyet a frakciójából hárman, köztük a pártelnök közeli partnere Marek Krajčí korábbi egészségügyi miniszter is megszavazott, és már a Progresszív Szlovákia elnökét támadja.
Šimečka bekapcsolta a „szarágyút”, állítja Matovič, és Bugárhoz hasonlítja a PS elnökét
Nem tartott sokáig Igor Matovič „bűnbánata”, akinek három képviselője is megszavazta a kormány által benyújtott alkotmánymódosítást. A pénteki szavazás után a Szlovákia mozgalom elnöke még árulásról beszélt annak kapcsán, hogy Vasecka mellett a frakciójának két másik tagja Marek Krajčí és Rastislav Krátky is a Smerrel együtt szvazott az alkotmány módosítására.
„Árulásnak tartom egy rendkívül fontos ügyben, és csak pár perccel a szavazás előtt szereztünk róla tudomást”
– üzente akkor felháborodva Igor Matovič a Smerrel szavazó párttársainak.
A Progresszív Szlovákia és az SaS pénteken be is jelentette, hogy nem tudják elképzelni a későbbiekben sem az együttműködést Igor Matovič pártjával.
„Ezzel végképp lezárult annak a mérlegelése, hogy szorosabban együttműködjünk a mozgalmával”
– jelentette ki Šimečka a szavazás után. Hasonlóan vélekedik az SaS is. Ez világos bizonyíték arra, hoyg Igor Matovičcsal nem lehet együttműködni” – jelentette ki Branislav Gröhling.
Valaki bekapcsolta a sz*rágyút
Matovič előbb nem reagált élesen a két ellenzéki pártvezető nyilatkozatára, pénteken éjfélkor azonban már kitett egy éles posztot az egyik közösségi médiában.
„Miután két képviselőnk megszavazta az alkotmánymódosítást, ő bekapcsolta a »sz*rágyút« és fröcsögött, ahogy csak bírta”
– írta Matovič.
Ennyi azonban nem volt elég Matovičnak, előjött belőle a pszichológus is.
„Nem tehetek róla, de nekem az ilyen típusokra orrom van… és Šimečka engem rendkívül erősen emlékeztet Bugár és Procházka »karakterére«. Azokra, akik a saját érdekükben szemrebbenés nélkül elárulták saját szavazóikat”
– írta Matovič. Majd folytatja is azzal, hogy szerinte ahogyan Bugár és Procházka a 2016-os választás után koalícióba lépett a Smerrel, úgy a PS a Hlasszal fog. „A PS készíti elő az árulást a Hlasszal” – írta Matovič.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.