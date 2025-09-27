Közélet

Šimečka bekapcsolta a „szarágyút”, állítja Matovič, és Bugárhoz hasonlítja a PS elnökét

Matovič
TASR/AP-felvétel
Lajos P. János
Lajos P. János
Pozsony |

Igor  Matovič gyorsan visszatért a régi kerékvágásba az alkotmány pénteki módosítása után, amelyet a frakciójából hárman, köztük a pártelnök közeli partnere Marek Krajčí korábbi egészségügyi miniszter is megszavazott, és már a Progresszív Szlovákia elnökét támadja. 

Nem tartott sokáig Igor Matovič „bűnbánata”, akinek három képviselője is megszavazta a kormány által benyújtott alkotmánymódosítást. A pénteki szavazás után a Szlovákia mozgalom elnöke még árulásról beszélt annak kapcsán, hogy Vasecka mellett a frakciójának két másik tagja Marek Krajčí és Rastislav Krátky is a Smerrel együtt szvazott az alkotmány módosítására.  

„Árulásnak tartom egy rendkívül fontos ügyben, és csak pár perccel a szavazás előtt szereztünk róla tudomást”

 – üzente akkor felháborodva Igor Matovič a Smerrel szavazó párttársainak.

A Progresszív Szlovákia és az SaS pénteken be is jelentette, hogy nem tudják elképzelni a későbbiekben sem az együttműködést Igor Matovič pártjával.

 „Ezzel végképp lezárult annak a mérlegelése, hogy szorosabban együttműködjünk a mozgalmával” 

– jelentette ki Šimečka a szavazás után. Hasonlóan vélekedik az SaS is. Ez világos bizonyíték arra, hoyg Igor Matovičcsal nem lehet együttműködni” – jelentette ki Branislav Gröhling. 

Kapcsolódó cikkünk
krajcí
Közélet
Frissítve

Alkotmánymódosítás: Fico elégedett, Matovič háborog, Krajčí magyarázkodik

Valaki bekapcsolta a sz*rágyút 

Matovič előbb nem reagált élesen a két ellenzéki pártvezető nyilatkozatára, pénteken éjfélkor azonban már kitett egy éles posztot az egyik közösségi médiában. 

„Miután két képviselőnk megszavazta az alkotmánymódosítást, ő bekapcsolta a »sz*rágyút«  és fröcsögött, ahogy csak bírta” 

– írta  Matovič. 

Ennyi azonban nem volt elég Matovičnak, előjött belőle a pszichológus is. 

„Nem tehetek róla, de nekem az ilyen típusokra orrom van… és Šimečka engem rendkívül erősen emlékeztet Bugár és Procházka »karakterére«. Azokra, akik a saját érdekükben szemrebbenés nélkül elárulták saját szavazóikat”

 – írta Matovič. Majd folytatja is azzal, hogy szerinte ahogyan Bugár és Procházka a 2016-os választás után koalícióba lépett a Smerrel, úgy a PS a Hlasszal fog. „A PS készíti elő az árulást a Hlasszal” – írta Matovič. 

Kapcsolódó cikkünk
ust
Közélet
Fontos

Ficónak sikerült – talált kilencven szavazatot az alkotmánymódosításra

Igor Matovič
Michal Šimečka
alkotmánymódosítás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?