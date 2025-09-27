Šimečka bekapcsolta a „szarágyút”, állítja Matovič, és Bugárhoz hasonlítja a PS elnökét

Nem tartott sokáig Igor Matovič „bűnbánata”, akinek három képviselője is megszavazta a kormány által benyújtott alkotmánymódosítást. A pénteki szavazás után a Szlovákia mozgalom elnöke még árulásról beszélt annak kapcsán, hogy Vasecka mellett a frakciójának két másik tagja Marek Krajčí és Rastislav Krátky is a Smerrel együtt szvazott az alkotmány módosítására.

„Árulásnak tartom egy rendkívül fontos ügyben, és csak pár perccel a szavazás előtt szereztünk róla tudomást”

– üzente akkor felháborodva Igor Matovič a Smerrel szavazó párttársainak.

A Progresszív Szlovákia és az SaS pénteken be is jelentette, hogy nem tudják elképzelni a későbbiekben sem az együttműködést Igor Matovič pártjával.

„Ezzel végképp lezárult annak a mérlegelése, hogy szorosabban együttműködjünk a mozgalmával”

– jelentette ki Šimečka a szavazás után. Hasonlóan vélekedik az SaS is. Ez világos bizonyíték arra, hoyg Igor Matovičcsal nem lehet együttműködni” – jelentette ki Branislav Gröhling.