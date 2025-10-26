Šimečka: Az ellenzék kész alternatívát kínálni a jelenlegi kormány helyett

„Ez az együttműködés képes reményt adni az embereknek egy jobb országra, egy stabil kormányra, amely nem omlik össze két hónap alatt, képes meghozni a nehéz döntéseket, visszavezeti Szlovákiát Európába, és beindítja a gazdasági növekedést”

– fogalmazott Šimečka. Hozzátette: azon fog dolgozni, hogy meggyőzze a választókat, ez jelent valódi alternatívát „a jelenlegi rombolással és bénultsággal” szemben.

A PS elnöke kijelentette, hogy pártja a választások után felelősen fog cselekedni, ugyanakkor kizárta a kormányzati együttműködést a Hlas párttal. Elismerte, hogy a mozgalomnak több figyelmet kellene fordítania a potenciális szavazókkal való kommunikációra.

Šimečka szerint a legfontosabb feladat a gazdaság megerősítése.

„A gazdaság, a növekedés újraindítása kulcsfontosságú. Programunkban szerepel a tranzakciós adó eltörlése és a munkát terhelő járulékok csökkentése – ezek jelenleg a második legmagasabbak Európában. Emiatt gyenge a gazdasági növekedésünk”

– mondta. Hozzátette: a következő kormánynak az első naptól fogva foglalkoznia kell a közpénzügyek helyreállításával, mert attól tart, hogy a jelenlegi kabinet képtelen lesz a választásokig érdemben csökkenteni az államháztartási hiányt és az államadósságot.

A PS vezetője hangsúlyozta: a törvényalkotás felelőssége a kormánykoalíciót terheli. Visszautasította, hogy az ellenzék hibázott volna a szerencsejáték-törvény módosításának elfogadásával kapcsolatban, mivel – mint mondta – az ellenzéknek nem volt lehetősége a döntés megakadályozására.