Közélet

Sikeres cégek és vállalkozók tervezik tömegesen elhagyni Szlovákiát

munka k
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Azért költöznének el, mert nem tudnak itthon növekedni és megfelelő finanszírozást találni.

A Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) megbízásából a Civitta konzultációs vállalat számára készült felmérés szerint a cégek negyede már most úgy gondolja, hogy csak az országból való távozással képesek megoldani fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi problémáikat.

A kutatásban 183 startup és 41 befektető vett részt. Az eredmények azt mutatják, hogy sokan már ma a bevételük több mint felét külföldről szerzik, ami arra utal, hogy a hazai piac szűkösebbnek bizonyul az elvárásokhoz. A cégek jelentős része számára a legnagyobb akadály a kínált terméke eladása – 53%-uk szerint ez szerepel az első három kihívás között.

A finanszírozás hiánya szintén kritikus pont: a válaszadók fele mondta, hogy nehezen jut anyagi forráshoz, legyen szó befektetőkről, kockázati tőkéről vagy más támogatási formákról. A növekedés és a skálázás (tömeges bővülés) 28%-uknál probléma, különösen azoknál, akik technológiai fejlesztéseket vagy külső piacra lépést terveznek.

A szakemberhiány is gondot okoz, különösen a technikai és üzleti pozíciókban. Olyan cégeknél, ahol fontos a nemzetközi jelenlét vagy exporttevékenység, ez a probléma különösen súlyos, mivel megfelelő munkaerő nélkül nehéz megőrizni a versenyképességet, és lépést tartani a külföldi partnerekkel.

vállalat
vállalkozók
cégek
konszolidáció
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?