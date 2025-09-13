Sikeres cégek és vállalkozók tervezik tömegesen elhagyni Szlovákiát

A Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľňa) megbízásából a Civitta konzultációs vállalat számára készült felmérés szerint a cégek negyede már most úgy gondolja, hogy csak az országból való távozással képesek megoldani fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi problémáikat.

A kutatásban 183 startup és 41 befektető vett részt. Az eredmények azt mutatják, hogy sokan már ma a bevételük több mint felét külföldről szerzik, ami arra utal, hogy a hazai piac szűkösebbnek bizonyul az elvárásokhoz. A cégek jelentős része számára a legnagyobb akadály a kínált terméke eladása – 53%-uk szerint ez szerepel az első három kihívás között.

A finanszírozás hiánya szintén kritikus pont: a válaszadók fele mondta, hogy nehezen jut anyagi forráshoz, legyen szó befektetőkről, kockázati tőkéről vagy más támogatási formákról. A növekedés és a skálázás (tömeges bővülés) 28%-uknál probléma, különösen azoknál, akik technológiai fejlesztéseket vagy külső piacra lépést terveznek.

A szakemberhiány is gondot okoz, különösen a technikai és üzleti pozíciókban. Olyan cégeknél, ahol fontos a nemzetközi jelenlét vagy exporttevékenység, ez a probléma különösen súlyos, mivel megfelelő munkaerő nélkül nehéz megőrizni a versenyképességet, és lépést tartani a külföldi partnerekkel.