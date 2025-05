Šaško pártügynek tartja Fico moszkvai útját

Šaško továbbá arról is beszélt, az új pozsonyi kórház – amely a tervek szerint végül Pozsonyszőlős (Vajnory) városrészben épül majd fel – az eredeti elképzelésekhez képest akár több beteget is fogadhat majd. Az orvosokat képviselő szakszervezetek ugyanis nemrégiben bírálták a projektet, mondván, a 950 ágy nem lesz elég, ha az új csúcskórháznak a jelenleg működő kórházak egy részét is helyettesítenie kell.

Ha egyetértünk abban, hogy további ágyak kellenek, beszéljünk róla

– jelentette ki a miniszter, hozzátéve, további 130 ágy beleférhet a tervekbe.