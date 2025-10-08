Dolgozik a Covid-19 elleni oltások beadására kialakított oltópontok számának bővítésén az egészségügyi minisztérium – közölte a szerdai kormányülés után Kamil Šaško (Hlas), az egészségügyi tárca vezetője.
Šaško: Dolgozunk a Covid-19-oltópontok számának bővítésén
„Folyamatosan növekszik az oltópontok száma, szorgalmazom ezek mielőbbi bővítését” – mondta a miniszter, és hozzátette, elegendő oltóanyag áll rendelkezésre.
Szeptemberben az ország 16 kórházában és egészségügyi intézményében indult el az oltás az új, Comirnaty LP.8.1 vakcinával, amelyet a Covid-19 új, jelenleg legelterjedtebb variánsa ellen vezettek be. Az Egészségügyi Információs Központ „várótermében” regisztrálhatnak az érdeklődők, akik a kapacitás szerint kapnak időpontot. A központ honlapján közzétett űrlapon lehet regisztrálni az oltásra.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.