Közélet

Šaško: Dolgozunk a Covid-19-oltópontok számának bővítésén

Dolgozik a Covid-19 elleni oltások beadására kialakított oltópontok számának bővítésén az egészségügyi minisztérium – közölte a szerdai kormányülés után Kamil Šaško (Hlas), az egészségügyi tárca vezetője.

„Folyamatosan növekszik az oltópontok száma, szorgalmazom ezek mielőbbi bővítését” – mondta a miniszter, és hozzátette, elegendő oltóanyag áll rendelkezésre.

Szeptemberben az ország 16 kórházában és egészségügyi intézményében indult el az oltás az új, Comirnaty LP.8.1 vakcinával, amelyet a Covid-19 új, jelenleg legelterjedtebb variánsa ellen vezettek be. Az Egészségügyi Információs Központ „várótermében” regisztrálhatnak az érdeklődők, akik a kapacitás szerint kapnak időpontot. A központ honlapján közzétett űrlapon lehet regisztrálni az oltásra.

koronavírus
koronavírus-vakcina
egészségügyi minisztérium
Kamil Šaško
