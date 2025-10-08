Šaško: Dolgozunk a Covid-19-oltópontok számának bővítésén

„Folyamatosan növekszik az oltópontok száma, szorgalmazom ezek mielőbbi bővítését” – mondta a miniszter, és hozzátette, elegendő oltóanyag áll rendelkezésre.

Szeptemberben az ország 16 kórházában és egészségügyi intézményében indult el az oltás az új, Comirnaty LP.8.1 vakcinával, amelyet a Covid-19 új, jelenleg legelterjedtebb variánsa ellen vezettek be. Az Egészségügyi Információs Központ „várótermében” regisztrálhatnak az érdeklődők, akik a kapacitás szerint kapnak időpontot. A központ honlapján közzétett űrlapon lehet regisztrálni az oltásra.