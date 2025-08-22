Šaško: Az elemzés ismertetése után foglal állast a Hlas Kotlárral kapcsolatban

„Megerősíthetem, hogy az akadémia elemzése nem támasztotta alá Kotlár úr aggályait. Ellenkezőleg, tudományosan megcáfolta ezeket az állításokat” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve, ezt rendkívül fontosnak tartja azok megnyugtatása érdekében, akikben aggodalmat keltettek a kormánybiztos oltással kapcsolatos állításai.

Leszögezte, hogy az elemzést a kormány rendelte meg, ezért először a kabinet tagjaival kell ismertetni. „A Hlas ezt követően rögtön közzéteszi politikai állásfoglalását” – mondta.

Egyúttal megnyugtatásképpen leszögezte, van elegendő Covid-19 elleni oltóanyag az országban. „Mindenki be tudja oltatni magát, ha akarja, már most is, és az egész oltási szezonban” – fűzte hozzá Šaško.

Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter szintén megerősítette, hogy Kotlár téma lesz a párt elnökségi ülésén. „Tájékoztatni fogjuk önöket” – mondta újságíróknak a kormány ülését követően.

A Szlovák Tudományos Akadémia csütörtökön jelentette be az mRNS-vakcinák elemzésének eredményét. Egyértelművé vált, hogy a vakcinák csak elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a különféle médiákban korábban elhangzott kijelentések és bemutatott elemzések, amelyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapszanak, tévesek és félrevezetőek.

Kotlár a TASR-nek úgy reagált, azt akarja, hogy bíróság döntsön az ügyben, és a két fél a bíróságon találkozik. „Törvényszéki szakértő, tanúsítvánnyal rendelkező munkahelyről az egyik oldalon, a másikon pedig a SAV kutatói, igazságügyi szakértői pecsét nélkül, tanúsítvány nélküli munkahelyről” – mondta.

Az akadémia július végén fejezte be a vakcinák kielemzését és közölte, tájékoztat a részletekről, amint az egészségügyi tárca kijelöli ennek dátumát. Az elemzés elvégzésére Kamil Šaško egészségügyi miniszter adott utasítást még áprilisban, Peter Kotlár Covid-19 járványkezelési kormánybiztos nyilatkozataira reagálva. Kotlár azt állítja, egy birtokában levő tanulmány szerint a vakcinák képesek módosítani az emberi DNS-t, és ez számos súlyos megbetegedéshez vezethet.

Az akadémia a Szlovákiában használt vakcinák összetételét és emberi szervezetre gyakorolt hatását elemezte. Ennek költségei elérték a 350 ezer eurót.