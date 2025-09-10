Közélet

SaS: A lengyelországi incidens nyílt orosz provokáció

Juraj Krúpa
TASR-felvétel
tasr
TASR

Nyílt provokáció Oroszország részéről és egész Európára veszélyt jelent, hogy orosz drónok hatoltak be Lengyelország területére. Íme az újabb bizonyíték, hogy Oroszország folyamatosan megsérti a nemzetközi jogot és a NATO-tagállamok légterét – jelentette ki sajtótájékoztatóján Juraj Krúpa, az SaS képviselője.

„Oroszország arrogáns módon rendre megsérti a nemzetközi jogot és a NATO-tagállamok légterét. Teszi ezt mindenféle gátlások nélkül. Ez az, amivel szembe kell néznünk” – mondta Krúpa. Megalapozottnak tartja, hogy válaszul Lengyelország a NATO 4. cikkelyének élesítését kezdeményezte.

Krúpa rámutatott, hogy a NATO-tagállamok folyamatos támadásoknak vannak kitéve Oroszország részéről, legyen szó felforgató tevékenységről, a közösségi hálókról, kibertámadásokról, vagy a GPS-rendszerek blokkolásáról. Elvárja, hogy Juraj Blanár külügyminiszter (Smer) berendelje az orosz nagykövetet, és magyarázatot kérjen a mind gyakoribb légtérsértésekre.

Szerdára virradó éjszaka orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Az egyik drón lezuhanó darabjai egy lakóház tetőzetét rongálták meg Wyryki településen, a Lublini vajdaságban. Egy másik drón Czosnówka faluban zuhant le. Blanár kijelentette, hogy a lengyel légtér megsértésével súlyosbodott és kiéleződött a helyzet.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
