SaS: A lengyelországi incidens nyílt orosz provokáció

„Oroszország arrogáns módon rendre megsérti a nemzetközi jogot és a NATO-tagállamok légterét. Teszi ezt mindenféle gátlások nélkül. Ez az, amivel szembe kell néznünk” – mondta Krúpa. Megalapozottnak tartja, hogy válaszul Lengyelország a NATO 4. cikkelyének élesítését kezdeményezte.

Krúpa rámutatott, hogy a NATO-tagállamok folyamatos támadásoknak vannak kitéve Oroszország részéről, legyen szó felforgató tevékenységről, a közösségi hálókról, kibertámadásokról, vagy a GPS-rendszerek blokkolásáról. Elvárja, hogy Juraj Blanár külügyminiszter (Smer) berendelje az orosz nagykövetet, és magyarázatot kérjen a mind gyakoribb légtérsértésekre.

Szerdára virradó éjszaka orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Az egyik drón lezuhanó darabjai egy lakóház tetőzetét rongálták meg Wyryki településen, a Lublini vajdaságban. Egy másik drón Czosnówka faluban zuhant le. Blanár kijelentette, hogy a lengyel légtér megsértésével súlyosbodott és kiéleződött a helyzet.