Sárgaság ütötte fel a fejét a parlamentben, kézmosásra figyelmezteti a képviselőket az egészségügy-miniszter

„Azonnal egyeztettünk az illetékes személyzettel, valamint az országos tiszti főorvossal. A parlament épületében minden szükséges intézkedést bevezettek, ma reggel ellenőrzést is tartottak. Tudomásom szerint a helyzetet kézben tartjuk” – fogalmazott Šaško újságírói kérdésre válaszolva. A miniszter arra kérte a képviselőket, hogy fokozottan ügyeljenek a rendszeres és alapos kézmosásra. Sajtóhírek szerint a fertőzés nem egy képviselőt érint, hanem egy alkalmazottnál mutatták ki a vírust.

A hepatitis A vírusa leggyakrabban közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség kezdetben influenzaszerű tünetekkel, gyomor- és bélrendszeri panaszokkal, hasi és ízületi fájdalmakkal, rossz közérzettel, lázzal és sötét vizelettel jelentkezhet. Néhány nap elteltével a legtöbb betegnél kialakul a sárgaság. A fertőzés megelőzésének leghatékonyabb módja a megfelelő kézhigiéné.

Országos járvány érte el a parlamentet

A parlamenti sárgaság megjelenése abból a szempontból meglepő lehet, hogy leginkább a rossz higiéniai feltételekkel rendelkező régiókban terjed. Az utóbbi hetekben azonban több járásban is felütötte a fejét a járvány. A rozsnyói járásban augusztus végén Krasznahorkaváralján (Krásnohorské Podhradie) kapta el a fertőzést három tíz évnél is fiatalabb gyermek, Dobsina (Dobšiná) és Kisfeketepatak (Kobeliarovo) települést, valamint Rozsnyót is érintette a járvány. Szintén érintettek a Füleki és Losonci járás települései, valamint a környéken eredetileg Ógyallán elszabadult járvány a komáromi járásbeli iskolakezdést is befolyásolta. A hatóságok gyakorlatilag hónapok óta tehetetlenek a járvány terjedése ellen - kiemelt fontosságúnak tartják a higiéniai óvintézkedések betartását.

A munka nem áll meg

Nincs kihatással a parlament és annak szervei működésére az épületben regisztrált sárgaságos megbetegedés. A bizottságok ülései zavartalanul folynak tovább a megszokott rezsimben – erősítette meg a parlamenti hivatal.

„Megerősíthetjük, hogy a parlamenti hivatal egyik munkatársánál sárgaságos megbetegedést állapítottak meg. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az alkalmazott nem dolgozik sem a konyhán, sem az étkezdében. A személyes adatok védelme miatt azonban nem nyújthatunk több információt az ügyben”

– pontosítottak.

A hivatal szerint azonnal intézkedtek, mihelyt tudomást szereztek a fertőzésről. Elhatárolódnak azoktól a kijelentésektől, melyek szerint a megbetegedést eltitkolták. „Azonnal kapcsolatba léptünk a regionális közegészségügyi hivatallal (RÚVZ), miután beigazolódott a diagnózis. A járványügyi vizsgálat és a kontaktusszemélyek ellenőrzése az RÚVZ feladata, mi teljes mértékben követjük a hivatal és a tiszti főorvos utasításait” – tették hozzá.

Tibor Gašpar (Smer) parlamenti alelnök szerint az egyetlen korlátozás, melyet a fertőzés kapcsán bevezettek, az étkezde bezárása volt.