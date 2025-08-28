Saková: Ismét érkezik kőolaj Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken

„Újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken! Remélem, hogy ez így is marad, és már éri támadás az energetikai infrastruktúrákat” – közölte Saková, hozzátéve, hogy teljes mértékben helyreállt a szállítás.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerdán a közösségi hálón azt közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán rakéta- és dróntámadások súlyos károkat okoztak és több napig eltart a helyreállítás. Pavel Szorokin orosz energetikai miniszterhelyettes arról tájékoztatta Szijjártót, hogy sikerült ideiglenes megoldást találni, és csütörtökön részlegesen, tesztüzemmódban megújul a magyarországi kőolajszállítás.

Augusztus 21-én este állt le ismét a szlovákiai kőolajszállítás, de emiatt nem kellett hozzányúlni a szlovákiai stratégiai kőolajtartalékokhoz, amelyek körülbelül 90 napra elegendőek. Emellett a kőolaj-finomítóknak is vannak körülbelül 10 napra elegendő tartalékaik a rövid kiesések idejére.