Saková: Fenn kell tartani a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken
A Barátság kőolajvezeték zavartalan működése nélkülözhetetlen Szlovákia és az egész közép-európai térség energiabiztonsága szempontjából – jelentette ki Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter pénteken, miután Ungváron tárgyalt Szvitlana Hrinjuk ukrán energiaügyi miniszterrel.
A szlovák tárca közlése szerint a találkozó hátterében az állt, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben több támadást hajtott végre Oroszország területén található olajipari létesítmények ellen.
A két miniszter egyetértett abban, hogy az energetika ma az egyik legfontosabb közös ügy. Mindkét ország számára elsődleges cél a meglévő gáz- és olajvezetékek biztonságos és hatékony működtetése, ugyanakkor szükség van új beruházásokra is, különösen a villamosenergia-hálózat összekapcsolásában és kapacitásának bővítésében.
„Számunkra továbbra is prioritás a gázszállítás és a kőolajellátás folytonossága a Barátság vezetéken keresztül. Bár másképp látjuk az orosz szállítások jövőjét, közös érdekünk olyan diverzifikációs projektek fejlesztése, amelyek gazdasági előnyöket hoznak mindkét félnek”
– fogalmazott Saková. Példaként említette az Odessza–Brody olajvezetéket, amely új szállítási lehetőségeket nyithat.
A miniszter kiemelte: Szlovákia az áramellátás terén is támogatja Ukrajnát. 2025-ben több mint 2000 gigawattóra villamos energiát exportált, és válsághelyzetekben további 60 gigawattórát biztosított sürgősségi segítségként.
A tárgyalásokon fontos szerepet kapott a Nagykapos–Munkács közötti villamosenergia-összeköttetés bővítése, amely mindkét ország energiabiztonságát erősítheti.
Saková Robert Fico (Smer) kormányfő delegációjának tagjaként részt vett azon a találkozón is, amelyen a miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel egyeztetett.
