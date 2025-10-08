Rossz hír a csalóknak – októbertől sokkal biztonságosabbak a banki átutalások

Az ország legnagyobb pénzintézetei már október 5-én elérhetővé tették az új szolgáltatást, a bankok többsége azonban október 9-én vezeti be azt az ellenőrzési mechanizmust, amely segítségével a fizetést bonyolító ügyfeleik különösebb erőfeszítés nélkül, néhány másodperc alatt, még az utalás jóváhagyása előtt ellenőrizhetik, hogy az általuk megadott számlaszám (IBAN) valóban ahhoz a személyhez köthető-e, akinek pénzt szeretnének küldeni.

Új figyelmeztetések

A rendszer működése néhány apróságtól eltekintve gyakorlatilag nem változik. Az átutalást kezdeményező félnek a korábbiakhoz hasonlóan minden szükséges adatot ki kell töltenie, a fizetés véglegesítése előtt azonban a pénzintézete kapcsolatba lép a kedvezményezett bankjával, és összeveti a megadott információkat a másik rendszerben szereplő adatokkal. Az ellenőrzés mindössze néhány másodpercet vesz igénybe, így senkinek nem kell kellemetlenségek, esetleg fennakadások miatt aggódnia. A kiértékelés után egy figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn, amely ideális esetben azt jelzi, hogy a kontroll során nem találtak eltérést. Elképzelhető azonban, hogy a vizsgálat csak részleges hasonlósággal zárul, szélsőséges esetben pedig az sem kizárt, hogy egyáltalán nem lesz egyezés.

Amennyiben a rendszer bármilyen rendellenességet észlel, a bank rögtön azt javasolja az érintett ügyfélnek, hogy vizsgálja felül a korábban megadott információkat. Ha a hibajelzés ezután sem tűnik el, akkor pedig azt tanácsolják, hogy a fizetést kezdeményező személy vegye fel a kapcsolatot a kedvezményezettel. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a pénzintézetek a figyelmeztetések ellenére sem tiltják meg a tranzakció végrehajtását, így bárki dönthet úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az ellenőrzés eredményeit.

Nem minden hiba

Vannak azonban olyan természetes eltérések, amiket a vizsgálat sem értékel hibának. A név és a vezetéknév sorrendje, a titulusok és az ékezetek használata, valamint az apróbb névváltoztatások (pl. a kedvezményezettet hivatalosan Zuzanának hívják, de az átutalást bonyolító fél Zuzkaként hivatkozik rá) nem befolyásolják majd az ellenőrzés eredményét.

A pénzintézetek abban bíznak, hogy a változtatások bevezetése tovább növeli a digitális pénzforgalom biztonságát, így az ügyfeleik bátran, aggályok nélkül veszik majd igénybe az általuk kínált digitális szolgáltatásokat, amelyek révén otthonuk nyugalmából, akár a nyitvatartási időn túl is, néhány kattintással lebonyolíthatják a szükséges tranzakciókat.

Egyre több a z átverés

Bár a laikus felhasználóknak az első pillanatban úgy tűnhet, hogy ez az ellenőrzés teljesen felesleges, az Európai Bankhatóság legutóbbi adatai teljesen másról tanúskodnak. A független uniós szerv aktuális jelentése ugyanis egyértelműen rámutat, hogy az euróövezetben elkövetett pénzügyi csalások zömében a felelősség egy része magukat a károsultakat terhelte, mivel többször is nagyobb összeget juttattak kétes számlákra.

Mivel a szélhámosok egyre aktívabbak, így az Európai Unió hivatalai is mindent megtesznek azért, hogy a lehetőségekhez mérten egy lépéssel előttük járjanak. A hatékony fellépés egyik eszközének pedig éppen a szóban forgó módosítást tartják, amelynek fő célja, hogy minimalizálja a hasonló átverések kockázatát.

A változtatások előnyeit azonban azok is élvezhetik, akik pusztán figyelmetlenek, esetleg hajlamosak kapkodni, így korábban már előfordult velük, hogy véletlenül rossz számlára került az általuk elutalt pénz. Az új rendszernek köszönhetően ugyanis ezeket a kellemetlenségeket is sokkal könnyebb lesz majd elkerülni.

A szolgáltatás nem jár többletköltségekkel, és bármelyik ügyfél, tehát a magánszemélyek és a vállalatok számára egyaránt elérhető lesz mind a hagyományos átutalások, mind az azonnali tranzakciók esetén. (td)