Robert Fico bejelentette, hamarosan tárgyalóasztalhoz ül a szlovák és az ukrán kormány

A szlovák és az ukrán kormány október 16-án és 17-én közös tárgyalást tart Nagymihályban – közölte Robert Fico (Smer). A miniszterelnök bejelentése párhuzamban áll azzal, hogy Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter ma Ukrajnába látogat.

Azt, hogy pontosan miről fog tárgyalni üzleti útja során, a tárcavezető egyelőre nem nyilatkozott, csupán annyit árult el, hogy utólag tájékoztatja a nyilvánosságot a történtekről.

Arra a kérdésre, hogy például arról is megbeszélést fog-e folytatni, hogy az új, Eperjesben létesülő katonai kórházat szükség esetén ukrán katonák és civilek is igénybe vehetik, azt válaszolta, hogy az egészségügyi intézmény elsősorban Eperjes megye szükségleteit szolgálja majd.

A tervek szerint a modern kórház 2027-re készül el.