Közélet

Robert Fico bejelentette, hamarosan tárgyalóasztalhoz ül a szlovák és az ukrán kormány

fico kpp
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Erről a kormányfő a vasárnapi sajtótájékoztatóján beszélt.

A szlovák és az ukrán kormány október 16-án és 17-én közös tárgyalást tart Nagymihályban – közölte Robert Fico (Smer). A miniszterelnök bejelentése párhuzamban áll azzal, hogy Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter ma Ukrajnába látogat.

Azt, hogy pontosan miről fog tárgyalni üzleti útja során, a tárcavezető egyelőre nem nyilatkozott, csupán annyit árult el, hogy utólag tájékoztatja a nyilvánosságot a történtekről.

Arra a kérdésre, hogy például arról is megbeszélést fog-e folytatni, hogy az új, Eperjesben létesülő katonai kórházat szükség esetén ukrán katonák és civilek is igénybe vehetik, azt válaszolta, hogy az egészségügyi intézmény elsősorban Eperjes megye szükségleteit szolgálja majd.

A tervek szerint a modern kórház 2027-re készül el.

Robert Fico
Robert Kaliňák
orosz-ukrán konfliktus
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?