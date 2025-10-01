Richard Vašečka távozik Igor Matovičék pártjából

Közélet

Független képviselőként folytatja tevékenységét a parlamentben.

Távozik a Slovensko frakciójából Richard Vašečka, a Kresťanská únia (KÚ) parlamenti képviselője. Elmondása szerint nem ellenségeskedés miatt határozta el, hogy kilép, döntése az alkotmánymódosításról szóló voksolással kapcsolatos.

Vašečka korábban úgy nyilatkozott, nem ért egyet azzal, hogy Igor Matovičék kizárták Rastislav Krátkyt a képviselőcsoportból.

Richard Vašečka
Igor Matovič
