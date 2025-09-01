Republikon: a Tisza vezet, de a Fidesz óvatosan erősödik

Az ezer fő befonásával készült augusztusi kutatás szerint a teljes népesség körében augusztus során továbbra is a lakosság 30 százaléka szavazna Magyar Péter pártjára, úgy, mint júliusban.

A Fidesz népszerűsége ugyanezen idő alatt 25-ről 26 százalékra emelkedett.

Továbbá négyről hat százalékra ugrott a Mi Hazánk mért eredménye, a Dobrev Klára-vezette DK (5 százalék) és az MKKP (4 százalék) népszerűsége stabil, más párt nincs a parlamenti küszöb környékén.

A biztos pártválasztók körében a Tisza támogatottsága negyvenről 39 százalékra esett, míg a Fidesz 34 százalékon stagnál a Republikon szerint. A biztosan szavazó pártválasztók körében a Tisza két százalékot veszítve 41 százalékra süllyedt, a Fidesz 35-ről 36 százalékra emelkedett – a Mi Hazánk 8, a DK 5, az MKKP 5 százalékot szerezne a Republikon szerint, ha nem vennénk figyelembe a bizonytalanokat.