Közélet

Republikon: a Tisza vezet, de a Fidesz óvatosan erősödik

fidd

A Republikon szerint nyár végére a Fidesz gyengülése visszájára fordult, de továbbra is a Tisza vezet

Tokár Géza
Tokár Géza

Kevés elmozdulást mért a Republikon Intézet a legújabb magyarországi, pártpreferenciákat érintő közvélemény-kutatásában. A felmérés szerint a Tisza stagnál, míg a Fidesz enyhén erősödött.

Az ezer fő befonásával készült augusztusi kutatás szerint a teljes népesség körében augusztus során továbbra is a lakosság 30 százaléka szavazna Magyar Péter pártjára, úgy, mint júliusban. 

A Fidesz népszerűsége ugyanezen idő alatt 25-ről 26 százalékra emelkedett.

Továbbá négyről hat százalékra ugrott a Mi Hazánk mért eredménye, a Dobrev Klára-vezette DK (5 százalék) és az MKKP (4 százalék) népszerűsége stabil, más párt nincs a parlamenti küszöb környékén.

A biztos pártválasztók körében a Tisza támogatottsága negyvenről 39 százalékra esett, míg a Fidesz 34 százalékon stagnál a Republikon szerint. A biztosan szavazó pártválasztók körében a Tisza két százalékot veszítve 41 százalékra süllyedt, a Fidesz 35-ről 36 százalékra emelkedett – a Mi Hazánk 8, a DK 5, az MKKP 5 százalékot szerezne a Republikon szerint, ha nem vennénk figyelembe a bizonytalanokat.

Kapcsolódó cikkünk
magyar péter
Külföld

Magyar Péter Szent István-programot hirdetett – hosszú évekre jelölt ki prioritásokat a Tisza vezetője

Republikon Intézet
közvélemény-kutatás
Tisza párt
Fidesz
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?