A Republikon szerint nyár végére a Fidesz gyengülése visszájára fordult, de továbbra is a Tisza vezet
Republikon: a Tisza vezet, de a Fidesz óvatosan erősödik
Kevés elmozdulást mért a Republikon Intézet a legújabb magyarországi, pártpreferenciákat érintő közvélemény-kutatásában. A felmérés szerint a Tisza stagnál, míg a Fidesz enyhén erősödött.
Az ezer fő befonásával készült augusztusi kutatás szerint a teljes népesség körében augusztus során továbbra is a lakosság 30 százaléka szavazna Magyar Péter pártjára, úgy, mint júliusban.
A Fidesz népszerűsége ugyanezen idő alatt 25-ről 26 százalékra emelkedett.
Továbbá négyről hat százalékra ugrott a Mi Hazánk mért eredménye, a Dobrev Klára-vezette DK (5 százalék) és az MKKP (4 százalék) népszerűsége stabil, más párt nincs a parlamenti küszöb környékén.
A biztos pártválasztók körében a Tisza támogatottsága negyvenről 39 százalékra esett, míg a Fidesz 34 százalékon stagnál a Republikon szerint. A biztosan szavazó pártválasztók körében a Tisza két százalékot veszítve 41 százalékra süllyedt, a Fidesz 35-ről 36 százalékra emelkedett – a Mi Hazánk 8, a DK 5, az MKKP 5 százalékot szerezne a Republikon szerint, ha nem vennénk figyelembe a bizonytalanokat.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.