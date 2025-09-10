2025 júniusában Szlovákia 233,8 millió euró értékben exportált fegyvereket és lőszert, az idei első félévben pedig több mint egymilliárd euró értékben. Ez megközelíti a tavalyi egész éves kivitelt – mutatott rá Marek Gábriš, a ČSOB vezető közgazdásza.
Rekordmértékben növekszik a szlovák fegyverexport
„Rendkívül dinamikus növekedésről van szó, az első féléves export a 2,5-szöröse a 2024-es év első felének. Ezzel a tempóval az év végéig elérhető a 3 milliárd eurós rekordösszeg” – tette hozzá.
„A fegyverexport a teljes kivitel 2%-át teszi ki. Ez természetesen nagyon messze van az autóipartól, amely az export 36%-át adja, de jelentős, 0,8%-os féléves növekedésről van szó” – hangsúlyozta az elemző.
Kiemelkedő a hadiipar kereskedelmi mérlege is, az első félévben +500 millió euró volt, így tisztán a szlovák külkereskedelmi mérleg 50%-át tette ki.
„A hadiexport nagy része muníció, lőszer, bombák, gránátok, és mintegy 80%-a Csehországba és Ukrajnába irányul” – tette hozzá a ČSOB elemzője.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.