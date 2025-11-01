Régió

Rekordmeleg volt mindenszentek napján Szlovákiában

temető k
TASR-felvétel
Mindenszentek napján szokatlanul magas hőmérsékleteket mértek Szlovákiában – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a közösségi médiában.

A legmagasabb hőmérsékletet az ország nyugati részén, Bősön rögzítették, ahol 22,2 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. Ez új napi rekordnak számít, és egyben a második legmagasabb novemberi érték az állomás 1986 óta vezetett adatai között. Ennél melegebbet, 22,5 fokot, csupán 2002. november 15-én mértek – tette hozzá az intézet.

A meteorológusok szerint több mérőállomáson is megdőltek a napi melegrekordok, így például Ljeszeken (Liesek – Turdossini járás), Privigyén (Prievidza), Nyitrán, Királyfán (Kráľová pri Senci – Szenci járás) és Tótgurabon (Slovenský Grob – Bazini járás). Selmecbányán (Banská Štiavnica) idén is a tavalyi rekorddal azonos hőmérsékletet mértek.

Az ország nagy részén napos, kellemes őszi idő volt, csak helyenként – főként Besztercebánya megyében és a keleti országrészeken – alakult ki alacsony felhőzet, amely azonban napközben többnyire feloszlott.

időjárás
SHMÚ
mindenszentek
