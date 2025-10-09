Régi program új csomagolásban? A Hlas ismét segítséget ígér a fiataloknak

Közélet

A munka-, szociális és családügyi miniszter, Erik Tomáš (Hlas) még múlt hét csütörtökön mutatta be a „Jog az első munkahelyhez” program folytatását. A projekt célja, hogy segítse a fiatalokat a munkaerőpiacra való belépésben. 

A Hlas csütörtökön sajtótájékoztatót tartott azzal az ígérettel, hogy jelentős változást hoznak a fiatalok számára. Végül kiderült, hogy tulajdonképpen a május 1-jén újraindult projektről van szó, melynek keretén belül az állam téríti a friss abszolvensek bérének 80%-át.  

A mai sajtótájékoztatón Tomáš üdvözölte, hogy Szlovákiában a munkanélküliek aránya történelmi mélypontra süllyedt. A miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy egymás után nyolc hónapon keresztül csökkent az olyan személyek száma is, akik hosszú ideje munkanélküliek. 

Tomáš: Csökkent a munkanélküliség, de van még mit tenni 

A tárcavezető szerint a javuló számok ellenére van még min dolgozni. Elmondása szerint a friss végzősök egy része a tanulmányik befejezése után a munkaügyi hivatalba megy.

„Nyár előtt a főiskolások végeznek, és rögtön a munkaügyi hivatalba mennek. A középiskolások még kiélvezik a nyári szünetet, azonban szeptemberben – amennyiben nincs munkájuk – szintén a munkaügyi hivatalban kötnek ki”

– elemezte Tomáš. 

A miniszter szerint már csak ezért is remek az általuk elkészített projekt, amely eredetileg 2024. május 1-jén indult, most pedig „Jog az első munkahelyhez 2” néven újraindították, szintén május 1-től. 

Tomáš elmondása szerint azért most beszélnek bővebben erről, mivel az érintettek számára októberben érvényesültek a projekt feltételei: a friss diplomások jelenleg már három hónapja, míg a középiskolai tanulmányikat befejező fiatalok egy hónapja munkanélküliek. 

A „Jog az első munkahelyhez 2” projekt 

A projekt keretén belül az állam a dolgozók bérének 80 százalékát megtéríti a munkáltatónak, legfeljebb havi 1 010 euróig, kilenc hónapon át, a munkaadónak cserébe pedig kötelessége még további hat hónapig megtartani az adott munkahelyet. 

A projekt az első szakaszban 1 906 munkahelyet hozott létre, ezek 86 százalékát 30 év alatti fiatalok töltötték be. A miniszter hangsúlyozta, hogy a program sikerének kulcsfontosságú mutatója az, hogy a résztvevők 76 százaléka a támogatási időszak után is a munkaerőpiacon maradt. 

A program új szakasza a tervek szerint 5 100 új munkahelyet teremt.   

Kik vehetnek részt a programban? 

A munkaügyi miniszter elmondása szerint azok vehetnek rész a projektben, akik az elmúlt hat hónapban nem dolgoztak Szlovákiában és szerepelnek a munkaügyi hivatal nyilvántartásában. Így a program nem kizárólag a fiatalokat érinti.  

A friss végzősök számára csupán annyi a kritérium, hogy azok, akik idén szereztek diplomát, visszamenőleg három hónapig legyenek bejelentve a munkaügyi hivatalban, míg a középiskolás végzősök számára egy hónap a megszabott idő.  

Mentor is jár a fiatalok mellé 

A program újításaként a fiatal munkavállalók fiatal mentort is kapnak az új munkahelyükön, aki támogatja és felügyeli őket a munkavégzés első három hónapjában. A mentort az állam fizeti majd. 

Tomáš elmondása szerint a projekt uniós támogatásokból valósul meg, így nem terheli az államkasszát a konszolidáció időszakában. 

Végezetül a miniszter arra kérte a fiatalokat és a pályakezdőket, hogy érdeklődjenek a programról a munkaügyi hivatalokban vagy a Munka-, Szociális és Családügyi Központ honlapján. 

