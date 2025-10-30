Rastislav Krátky képviselőnek felajánlotta a belépést a KDH

Azt mondja, célja az úgynevezett harmadikutas politika. A KDH politikusaival és Richard Vašečkával, a Kresťanská Únia (KÚ) szintén frakció nélküli képviselőjével is egyeztet. Igor Janckulík, a KDH frakcióvezetője kijelentette, nem akarják túlságosan erőltetni Krátky átlépését, hiszen éveken át a Szlovákia mozgalomnál volt.

Krátky elmondta, mérlegeli a KDH-frakcióba való belépést, de a KÚ-val való együttműködést is. „Arról beszélgetünk, milyen irányba mozduljon a konzervatív politizálás. Mi következik az alkotmánymódosítás után, és mit tesz a KDH. Én azt mondom, mi, konzervatívok, járjuk a saját utunkat, készítsünk közös programot és kínáljuk fel a választóknak” – mondta Krátky, hozzátéve, a konzervatívoknak olyasmit kell kínálniuk, amit nem tudnak se a progresszívek, se a szocialisták.

Janckulík szerint a KDH együttműködik Krátkyval és Vašečkával is, és a belépésüknek természetesnek kell lennie, az azonos értékrend alapján. Hozzátette, a KDH ajtaja nyitva áll mindenki előtt, aki osztja az értékrendjét és elfogadja a programját.

Janckulík, Krátky és Vašečka közösen terjesztette elő a biztonságosabb vasúti közlekedésre vonatkozó módosítást a Szádalmásnál (Jablonov nad Turňou) közelmúltban történt baleset után. Krátky az oktatási törvényjavaslatoknál és gazdasági témákban is együttműködött a KDH-val.

Krátky a Szlovákia mozgalom listáján jutott be a parlamentbe, de a frakcióból és a mozgalomból is kizárták, miután megszavazta az alkotmánymódosítást, holott korábban leszögezte, nem fogja támogatni. Vašečka szintén az alkotmányról szóló szavazás után hagyta el a Slovensko-Za ľudí-KÚ-frakciót, ő előre bejelentette, hogy igennel fog szavazni az alkotmánymódosításra. Jelenleg mindketten frakció nélküli képviselők.